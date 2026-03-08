Jara de Valdemaría, la sabuesa que triunfa en Tineo y alerta sobre la extinción de esta raza autóctona

La sabuesa "Jara de Valdemaría" repite como triunfadora del tercer monográfico de la raza, celebrado en el margo de la trigésimo primera edición de la Feria del Perro de Tineo. Con cinco años de edad y un peso de unos 25 kilos, esta perra no solo destaca por su imponente planta, sino por un historial que la sitúa en la élite. "Es una perra que sacó un excelente en una prueba de jabalí salvaje y es campeona de España y dos veces campeona del mundo en morfología", explica su criador y presidente de la Asociación Española del Sabueso Español, Rubén Rubio Fernández, de Villaviciosa.

Para este experto con cuatro décadas de trayectoria, lo que realmente distingue a Jara es "la gran afición que tiene a la caza", algo fundamental, ya que, como él mismo recuerda, "es una raza de perros de trabajo" donde la funcionalidad debe ir de la mano de la pureza genética.

Una veintena de ejemplares

Sin embargo, el éxito de Jara en Tineo contrasta con la cruda realidad que atraviesa este animal autóctono. Rubio advierte con contundencia que "es una raza que está prácticamente en extinción" y que haber logrado reunir a una veintena de ejemplares en el certamen es, en sí mismo, un éxito de convocatoria. El criador lamenta que el sabueso español sea "la única que tenemos en España de perros de rastro reconocida", pero que su población haya caído en picado frente a "razas francesas y extranjeras que creen que son mejores que la nuestra". Esta tendencia ha dejado a los criadores con un margen de maniobra mínimo, ya que "apenas hay dónde cruzar ya perros" debido a la escasez de ejemplares puros.

El futuro de este legado vivo depende de un cambio de rumbo urgente, pues la situación actual es de retroceso. "La raza yo pienso que no está recuperando, es todo al contrario; están muriendo ejemplares viejos y hay poca cría", señala Rubio, quien ve en el monográfico de Tineo una herramienta de supervivencia vital. Según el presidente de la asociación, estos eventos son esenciales "para dar a conocer la raza y sobre todo entre criadores y gente que los tiene, ver ejemplares y poder hacer futuros cruces". Por ello, el triunfo de Jara de Valdemaría es algo más que un trofeo; es un recordatorio de la calidad de una raza que se enfrenta a un momento crítico.