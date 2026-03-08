La lluvia respeta el desfile de La Caridad, que llenó las calles con alrededor de un millar de participantes
En la categoría de carrozas se impuso el grupo tapiego "Os mismos de sempre", mientras que en charangas triunfó la veigueña "A Folixa"
La Caridad y Salas cerraron los carnavales del Occidente, tras varias semanas de éxito y récord de participación. Es el caso de la cita en la capital franquina que, en su segunda edición, sumó alrededor de cuarenta inscripciones y alrededor de un millar de participantes que llenaron de color y diversión el centro de La Caridad.
La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, celebró el éxito de la convocatoria: "Hubo muchísima participación y todo el recorrido lleno de gente. No está mal para acabar el Carnaval del Occidente". La cita corrió a cargo del Ayuntamiento de El Franco y de la charanga local A Trangayada y logró poner 3.700 euros en juego, un aliciente para muchos de los grupos que se acercaron a la capital franquina.
Los premiados
Los premios se entregaron a medianoche, en la carpa que acogió una fiesta nocturna como broche a una jornada redonda. Pese a la mañana lluviosa, por la tarde fue posible desfilar sin apenas lluvia.
En la categoría de carrozas el premio fue para Os mismos de sempre, de Tapia, con su exitoso montaje "20.000 leguas de fiesta submarina". En segunda posición quedaron los también tapiegos "Campillín" de la parroquia de Campos y Salave con su montaje "La dolce vita" y, en tercer lugar, quedó "El valle mágico".
En la categoría de charangas triunfó "A Folixa", de Vegadeo", seguida de los ribadenses "A Choca". El tercer puesto fue para "A Marea", de Tapia; el cuarto para "A Brincadeira", de Castropol, y los gallegos "Os Macanudos", se llevaron el quinto puesto. En la clasificación de "grupos grandes" se impuso "Dioses del Nilo", seguidos de "Entre árboles y hechizos" y "El salvaje Occidente".
En la categoría de grupo local triunfó "Mal Calidad", seguido de "Escapados das Quintas" y "La banda del arrecife". Por su parte, en la categoría de grupo pequeño ganó "Rey Julien", seguido de "As Catrininas de Burelázquez" y "Las cucú estaciones".
La mejor pareja infantil fue "Que el rock no muera", mientras que en adulto individual ganó "Caballo loco"; el mejor individual local fue "Angelbibi" y en parejas se impusieron las "Camparinas". Por último, la mejor comparsa fue para "El Trasgu". Respecto al premio a la mejor decoración de hostelería ganó el café "Valkenburg", mientras que la mejor decoración en comercios fue para "Peluquería Imagen".
Aunque el grueso de los Carnavales está rematado, aún queda una cita más en la capital franquina. Se trata del entierro de la sardina (en este caso la parrocha "Morocha") previsto para el día 14 de marzo.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar