Reconocimiento al "pastor del osu" en la feria del perro de Tineo: "Les debemos la vida y la comida"

La Feria de Muestras de Tineo acogió este fin de semana la 31.ª edición de la Feria del Perro, un encuentro para los amantes de las mascotas que, año a año, sigue creciendo. Uno de los momentos más especiales fue la entrega del noveno premio de este certamen, que en esta edición homenajea al "pastor del osu" o mastín asturiano y a algunos de los pastores que hicieron posible que esta raza se perpetuase hasta la época actual. "Dicen que la historia de lo que somos y de lo que queremos ser está no solo en los libros sino en los animales que nos acompañaron durante siglos. A estos señores (por los mastines asturianos) les debemos la vida y la comida porque marchamos a casa dejando el rebaño arriba y lo protegen de lobos y osos", señaló el presidente de la Asociación Pastor de Osu Mastín Asturiano, Francisco Soto Ampudia, ante la atenta mirada del medio centenar de personas que acudió a la entrega del premio.

Soto acudió acompañado por los pastores Ángel Miranda, Alba La Torre, María Carmen Martínez y Beatriz de la Coz. Junto a ellos se encontraban Lola, Ibeu, Obispín, Beba y Bedón, los cinco pastores del osu que representaron a los mastines que "durante generaciones fueron criados por los pastores para ser perros fuertes, nobles y valientes".

En los montes de Asturias

En ese sentido, Soto Ampudia explicó que hasta no hace mucho, esta raza no constaba en registros, ni pedigrís, pero que donde sí que estaba "era en los valles, en los praos, en la vida diaria del campo". Soto Ampudia, que agradeció el galardón, señaló que el premio "no es solo para esta asociación" sino "para todas y todos los pastores que, sin saberlo, conservaron este animal, generación tras generación, a través de los siglos y milenios", y añadió: "Si hay algo que no debemos perder es que lo que nació en los montes de Asturias nunca morirá".

Por otro lado, la jornada de domingo también acogió la entrega de los trofeos para las mejores peñas de jabalí de Tineo durante la temporada 25-26. El primer clasificado en el certamen fue la Cuadrilla Los Nigres, seguidos por la Peña de Vega de Rey y la Peña Villatresmil en tercer lugar. Los trofeos, tal y como se detalló, fueron donados por la Sociedad de Cazadores Venatoria de Tineo.

El sabueso español, en riesgo

Durante la mañana de domingo se celebró también el tercer concurso monográfico del sabueso español. En este caso el premio recayó, por segunda edición consecutiva, en Jara de Valdemaría, una hembra de cinco años y 25 kilos criada en Villaviciosa. Como detalló su propietario, Rubén Rubio, "es una gran aficionada a la caza".

Rubio, criador de sabueso español desde hace cuatro décadas, explicó que Jara logró un "excelente" en una prueba de jabalí salvaje, además de haberse erigido en campeona de España y dos veces del mundo en morfología. Tal y como explicó Rubio, quien es presidente de la Asociación Española del Sabueso Español, estos perros, cuya característica principal es que son de trabajo, se encuentran actualmente en peligro de extinción, por lo que, en su opinión, "en una situación en la que hay tan pocos ejemplares, juntar más de veinte perros aquí es un éxito".

Por ello, concursos como el de Tineo son "más que importantes" para dar a conocer la raza entre criadores y posibles dueños "para que se vean ejemplares y poder hacer futuros cruces". "Por el momento la raza no solo no se está recuperando, sino que su desaparición está yendo a más", concluyó Rubio.

"Ulber" y "Kéfir"

En la categoría de perros sin pedigrí, con más de sesenta participantes, se impuso como ganador absoluto un pastor de shetland llamado "Kéfir". Su dueña, Celia González aplaudió la nobleza del animal, de 16 meses. La mujer, de Noreña, alabó la buena organización de la feria. Con ella coincidió Juan Gomariz, el criador gallego dueño de "Ulber de Arti Grana", el perro ganador absoluto en la categoría "con pedigrí". Ese animal "súper completo" pertenece a la raza siberian husky y se impuso ante más de setenta competidores de su categoría. "Esta feria es espectacular, chapó para la organización", celebró.