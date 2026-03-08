Sofocan el incendio de un coche en Belmonte de Miranda
Cuando llegaron a la zona, los bomberos se encontraron con el fuego totalmente desarrollado
EP
OVIEDO
Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Grado sofocaron el incendio de un coche en la AS-310, punto kilométrico 14,950, en Boinás, Belmonte de Miranda, según informa el 112-Asturias en su cuenta de la red X.
El servicio del 112 recibió el aviso a las 7:39 horas de este domingo. En la llamada se indicó que un coche estaba quemando y no había afectados.
Cuando llegaron a la zona, los bomberos se encontraron con el incendio del turismo totalmente desarrollado. Tras extinguir, los bomberos retiraron a base, a las 9:03 horas.
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar