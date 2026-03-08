"Ulber de Arti Grana", un husky siberiano nacido en Valencia y criado en Galicia que triunfa en Tineo

"Ulber de Arti Grana" es un bello ejemplar de la raza siberian husky que este domingo se convirtió en el ganador absoluto de la categoría de perros con pedigrí de la Feria del Perro de Tineo. A sus dos años, Ulber, que ya es campeón de España, se impuso entre más de setenta competidores. "Es un perro supercompleto, muy robusto, que cumple de sobra el estándar de la raza. Es muy completo en movimiento, estructura y comportamiento", señala su propietario, el criador gallego Juan Gomariz.

Cuenta Gomariz que "Ulber" fue un regalo de un criador valenciano muy amigo, casi familia. Tiene dos años y está convencido de su potencial: "Le queda mucho por ganar, pues estos perros no están completos hasta los tres o cuatro años". "Ulber" nació en Valencia, pero se está criando en Galicia, concretamente en la localidad coruñesa de Cerdido.

El podio absoluto de la categoría con pedigrí se completó con el bulldog inglés "La chata Truman" y el galgo afgano "Finn& Nahorni Planiny". Sobre el concurso de Tineo, cuenta Gomariz que es "espectacular". Y añade: "Ya vine en varias ocasiones y está muy bien, tanto las instalaciones como el trato que nos dan. Chapó para la organización porque nos dan todas las comodidades".

Mientras que "Ulber de Arti Grana" se impuso en la categoría "con pedigrí", un pastor shetland de 16 meses llamado "Kéfir" hizo lo propio en la categoría sin pedigrí, en la que participaron más de sesenta animales.