Avanza la rehabilitación de la casa de cultura de Coaña: adjudicadas las obras en 99.300 euros

El Principado sigue dando pasos en la obra de mejora de la accesibilidad y conservación integral de la Casa de Cultura Jardón-Perissé, de Ortiguera (Coaña). La actuación salió a licitación en 105.378 euros y se acaba de adjudicar en 99.363 euros a la empresa Construcciones Baluis S.L.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias impulsa estos trabajos con el objetivo de facilitar "el acceso a las personas usuarias y ayudar a prevenir problemas estructurales, robustecer la seguridad y asegurar el buen funcionamiento del edificio". Señala el Gobierno regional que "las mejoras se centran en la adecuación de los accesos. La entrada principal se adaptará a personas con movilidad reducida mediante una rampa accesible y nuevas escaleras. El acceso trasero izquierdo quedará destinado exclusivamente a salida de emergencia, mientras que el acceso derecho combinará esta función con una entrada de apoyo para la carga y descarga de materiales y equipos destinados a las actividades culturales".

Por otro lado, añaden, la intervención "incluye la mejora del drenaje y de los saneamientos exteriores para reducir humedades interiores y proteger la edificación". Asimismo, "se actuará sobre la ventilación del forjado sanitario y se impermeabilizará el perímetro enterrado, en una apuesta por el mantenimiento preventivo que evitará futuras incidencias". Las obras "no afectarán al interior del inmueble, que mantendrá su uso cultural habitual".

Noticias relacionadas

Esta iniciativa se enmarca en el "programa de obras cooperables del Gobierno de Asturias, desarrollado en colaboración con los ayuntamientos para conservar y mejorar infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes".