Las Hoces del Esva, la ruta que une Valdés y Tineo y que aguarda mejoras para recuperar su esplendor: "Tenía un prestigio que se está apagando"

"La Ruta de las Hoces del Esva (PR-AS 002) recorre el Monumento Natural homónimo, una garganta excavada en cuarcitas con paredes de hasta 400 metros". Es un pequeño titular que desde Turismo del Principado de Asturias invita a disfrutar de la naturaleza de Valdés y Tineo, pero es, también, una ilusión porque hoy en día la senda está cerrada al paso en el tramo tinetense y solo se puede transitar en la vertiente valdesana. "Tenía un prestigio que se está apagando", lamenta la portavoz vecinal, Marisa García, sobre este apreciado itinerario.

"Al final, se priva al senderista de ver el tramo más bonito", destaca la presidenta vecinal del Valle de Paredes, quien sabe de primera mano, por estar en el centro de interpretación del mismo nombre durante los veranos, que los turistas llevan tiempo deseando conocer cómo el río Esva excavó la montaña. "Estas sendas si no se mantienen cada vez caen más en el olvido; nosotros, desde Paredes, llevamos advirtiendo del estado el tramo de Tineo desde hace años", indica García.

Estado de una de las pasarelas. / Nacho García

Las fotos y el vídeo realizado hace unos días por Nacho García y Gabriela Corredera, de Gijón y Cangas de Onís, respectivamente, y afincados en Gijón, pusieron de nuevo la ruta en presente. El pasado 21 de febrero volvieron a las Hoces del Esva. Hacía tres años que no visitaban la ruta. Lo que se encontraron lo saben todos sus seguidores de su perfil "Viajar desde Asturias": "Nos llamó la atención que después de tanto tiempo nadie hiciera nada más; ya entonces estaba el tramo descuidado", apunta. Ahora la senda en el tramo de Tineo es "muy peligrosa".

"Daba miedo"

"Daba miedo, tanto, que no pudimos continuar", recuerda. A mayores, es el gijonés el que recalca que ningún cartel prohíbe el tránsito. Es más, "es informativo; no hay una valla para que la gente no pase. Simplemente se dice que se extreme la precaución", apunta. Sus declaraciones contrastan con la postura del Ayuntamiento de Tineo que señala que la ruta lleva cortada un año y que hay carteles que lo indican tanto desde el lado de Valdés como desde el de Tineo.

García explica que hicieron un video para lamentar el estado de un senda antaño tan bonita. Su perfil "Viajar desde Asturias", activo desde hace años, explotó. "Solo advertimos, sin saber de qué partido es cada concejo, que hay una dejadez total por parte de las administraciones", señala.

Del Ayuntamiento de Tineo al Principado

Desde el Ayuntamiento de Tineo se restan responsabilidad. La alcaldesa, Montserrat Fernández, señala que la ruta está cerrada en su tramo desde febrero de 2025 y advierte que dentro del Plan de Sostenibilidad Turística que el Ayuntamiento de Tineo está gestionando, "se incluye la mejora del estado y la señalización de la ruta de las Hoces del Esva. Por lo tanto, existe un proyecto del Ayuntamiento de Tineo destinado a reparar las Hoces del Esva".

Fernández apunta que el año pasado "la Consejería de Turismo del Principado de Asturias, nos solicitó la disponibilidad de los terrenos para incluirla en las reparaciones de las rutas de pequeño recorrido del Principado de Asturias". La regidora añade: "Tras esta comunicación, se decidió ceder los terrenos e incrementar la cantidad destinada a reparar el estado de rutas del concejo. En el mes de junio de 2025, se elevó a pleno la disponibilidad bajo petición urgente de la Viceconsejería de Turismo. La instrucción reflejaba la necesidad de comunicar la disponibilidad antes del día 10 de junio. El día 4 de junio fue aprobada la disposición y comunicada a Turismo. La urgencia de la disponibilidad fue motivada en su momento porque se iban a iniciar los trabajos en el otoño de 2025".

Un senderista recorre la ruta en una imagen de archivo. / Demelsa Álvarez

Fernández advierte además de que "ocho meses después de haber concedido la disponibilidad para que se pudieran hacer los trabajos desde Consejería, la ruta sigue sin ser reparada". "Lo malo de esto esto es que cuando algo se deja de hacer, después es difícil recuperarlo", dice con gran pesar Marisa García.

En el valle de Paredes la situación se vive con preocupación. Vecinos y hosteleros lamentan que esta representativa ruta de la zona haya quedado, en la práctica, partida en dos. "Es un icono", asegura el también portavoz vecinal José Alba, quien recuerda que se trata de una de las primeras rutas de senderismo que se catalogaron en Asturias como PR-1 y PR-2. "Es, además, un recurso enorme para el valle y una de las rutas más queridas en Valdés, sobre todo en el interior", añade.

Una ruta muy demandada

Alba explica que los visitantes siguen preguntando por el recorrido completo, conocido por discurrir junto al río entre desfiladeros y bosque autóctono. "Les damos información hasta el embalse, pero no pueden continuar hacia la zona de Calleras. Esa es la mitad de la ruta", lamenta tan y como lo hace su compañera Marisa García.

Aunque existe una alternativa que parte de San Pedro, asciende por la montaña y vuelve a descender hacia Bustiello, los vecinos insisten en que el itinerario principal es el que sigue la orilla del Esva. "Es el que tiene más publicidad y por el que más preguntan", reseñan desde la asociación de vecinos.

El deterioro del tramo de Tineo no es reciente. "Desde hace bastante tiempo, por lo menos tres años. Se van haciendo pequeñas reparaciones, pero al llegar al límite del concejo está en la ruina", afirma Alba. Los vecinos aseguran que ya han trasladado la situación al Ayuntamiento de Tineo, aunque, por ahora, no han recibido soluciones. "Cuanto más tiempo pasa, mayor será la inversión necesaria", advierte.

Un recurso "muy importante"

En el Ayuntamiento de Valdés también muestran su preocupación. El alcalde, Óscar Pérez, subraya que las Hoces del Esva constituyen "un recurso muy importante para el concejo de Valdés y concretamente para el valle de Paredes, que siente un gran aprecio por todo lo que significa a nivel económico y social".

El regidor explica que el tramo situado en Valdés se mantiene en buenas condiciones, en parte porque su mantenimiento es más sencillo al no contar con estructuras de madera. Sin embargo, recuerda que se trata de una senda que atraviesa dos concejos y que la zona situada en Tineo se encuentra actualmente "en una situación comprometida".

Noticias relacionadas

Por ese motivo, el Ayuntamiento de Valdés recomienda a los senderistas no continuar por el camino más allá de su límite municipal hasta que la situación pueda resolverse. "Para ser honestos, es verdad que el mantenimiento es más fácil en la parte valdesana que en la del concejo vecino", dice el regidor valdesano, quien no duda en señalar que la ruta es una de más retratadas de un concejo que, como otros asturianos, puede presumir de patrimonio natural.