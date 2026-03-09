El museo etnográfico de Grandas de Salime se abre a los artistas y muestra una exposición que se originó como "una necesidad personal"

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" abrió al público este domingo la exposición "En el umbral del olvido", un proyecto fotográfico documental de la fotógrafa asturiana Analía Pello que pone el foco "en oficios tradicionales de Asturias que se encuentran hoy en peligro de desaparición", como recordó la directora del centro, Susana Hevia. La muestra se inauguró con una visita guiada a cargo de su autora, que explicó al público el origen y el desarrollo de un trabajo que comenzó como proyecto académico y que, con el tiempo, se ha convertido en un amplio archivo visual del patrimonio artesanal asturiano.

La exposición reúne fotografías de catorce oficios, entre ellos los de Friedrich Bramsteidl, ferreiro en Mazonovo; Tete, redera en Llastres; o Selito, el último alfarero de Faro, recientemente fallecido. Los retratos se acompañan de imágenes que documentan los procesos de elaboración de las piezas que realizan estos artesanos, ofreciendo al visitante una visión completa de su trabajo y de la tradición que representan.

Una historia que nació en la mina

Para Analía Pello, el proyecto nació casi por necesidad personal. "'En el umbral del olvido' nació como trabajo fin de grado. Mi primera idea era documentar a los últimos mineros, porque vengo de la cuenca minera y soy hija de minero, pero nunca me permitieron el acceso a la mina", explicó. Ante esa imposibilidad, decidió ampliar la mirada hacia otros oficios que atraviesan una situación similar.

"Pensé que, si no podía cubrir el oficio de mi padre, sí podía documentar otros muchos que todavía estoy a tiempo de retratar, oficios en los que en muchos casos solo queda un elaborador", añadió.

Artesanos cercanos a su entorno, el origen

El trabajo comenzó con artesanos cercanos a su entorno, como el propio Selito en Faro, pero pronto fue creciendo gracias al boca a boca, la investigación y los contactos. Así fue sumando perfiles como un pastor de Peñamellera Alta, el último carpintero de ribera de Castropol o los últimos maestros toneleros de España, ubicados en Villaviciosa. "Yo tenía una lista inicial de diez oficios, pero cada vez que cubría uno surgía otro nuevo. Hoy tengo documentados treinta", relató la fotógrafa.

De ese conjunto, catorce oficios artesanales son los que se exhiben actualmente en el museo de Grandas de Salime, seleccionados por su carácter manual y por su relación con el entorno rural del occidente asturiano. Entre ellos aparecen actividades como la hilandería o el esquilado, ligadas históricamente al territorio.

Cada oficio se presenta mediante un retrato de gran formato del artesano, de 50 por 60 centímetros, acompañado, en algunos casos, por una secuencia de seis fotografías que resume el proceso de elaboración de una pieza. Documentar esos procesos no siempre es sencillo: "A veces cubrir una pieza de cerámica lleva dos horas, pero en otros casos el proceso puede durar tres meses, como sucede con la construcción de un bote por un carpintero de ribera", señaló Pello.

Códigos QR

Las cartelas que acompañan las imágenes están redactadas en castellano y también en asturiano, en este caso en la variante eonaviega, e incorporan códigos QR que permiten al visitante contactar directamente con los artesanos o acceder a sus páginas web. La intención, subraya la autora, va más allá de la documentación. "El fin básico de la exposición es que el oficio no muera, y la manera de que no muera es que vendan", explicó Pello durante el acto inaugural.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de diciembre dentro del horario habitual del museo. El acceso está incluido con la entrada al centro. Además, no se descarta que a lo largo del año se vayan rotando algunos de los oficios expuestos para dar cabida a otros de los muchos que forman parte del proyecto, un archivo que continúa creciendo con el objetivo de preservar la memoria viva de los oficios tradicionales asturianos.

