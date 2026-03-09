Las obras del corredor del Navia arrancan entre expectación en la comarca: "Marcarán un antes y un después"

El sonido de las motosierras y la llegada de la maquinaria pesada han comenzado a transformar estos días el paisaje entre Boal y Doiras. El Principado ha iniciado las obras de mejora y renovación del corredor del Navia (AS-12, Navia-Alto del Acebo), un proyecto "largamente esperado" y vital para el futuro de toda la cuenca del Navia, según indicó en varias ocasiones el portavoz de los alcaldes más afectados, el regidor de Boal, José Antonio Barrientos.

Los trabajos comenzaron este lunes, informa el gobierno regional, con la tala de árboles necesaria para permitir la entrada de la maquinaria que llevará a cabo las labores iniciales de limpieza y desbroce antes del movimiento de tierras. Es el primer paso de una actuación que contará con una inversión de 10,98 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de 30 meses.

En los pueblos del valle del Navia, donde durante décadas se ha reclamado la mejora de esta carretera, la llegada de las máquinas se vive con una mezcla de "alivio y esperanza". Para muchos vecinos, ver por fin la obra en marcha es casi como recibir a una actuación determinante para su supervivencia: la señal de que un proyecto reclamado durante años empieza por fin a hacerse realidad.

Una arteria principal

La AS-12 es la principal arteria de comunicación hacia el interior del valle y conecta concejos como Coaña, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime con la autovía del Cantábrico. Su acondicionamiento integral ha sido una demanda histórica de los ayuntamientos y del vecindario, conscientes de que la mejora de esta vía puede marcar "un antes y un después", apunta Barrientos, en la movilidad y el desarrollo de la zona. De hecho, antes de la pandemia las movilizaciones fueron protagonistas en una zona despoblaba que pierde habitantes.

El tramo que ahora se pone en marcha, entre Boal y Doiras, es el primero de esa reforma integral del corredor del Navia. El objetivo es modernizar la carretera, aumentar su seguridad y reducir los tiempos de desplazamiento, señala el Principado.

La actuación, informa la Consejería de Movilidad, dotará a la vía de una sección transversal más amplia y uniforme, con siete metros de anchura, además de introducir cambios en el trazado para suavizar curvas y mejorar la visibilidad. De hecho, los actuales 8,33 kilómetros que separan ambas localidades se reducirán a 7,38 con el nuevo recorrido, lo que permitirá al conductor ganar tiempo.

Tramo "especialmente sinuoso"

El tramo actual es especialmente sinuoso y discurre por las localidades de San Luis y Peirones, con curvas muy cerradas que dificultan la conducción. El nuevo diseño prevé modificar parte del trazado para mejorar los radios de giro y aumentar las condiciones de seguridad.

Inicio de los trabajos. / R. A. S.

Entre las actuaciones más destacadas figura la construcción de un viaducto de 136 metros de longitud sobre el arroyo Muñón. Además, se remodelará la intersección de la AS-12 con las carreteras AS-35 y BO-2 a la altura de San Luis, adaptándola al nuevo trazado. Allí se mejorarán los radios de giro, se habilitarán cuñas de cambio de velocidad para las incorporaciones y salidas y se renovará la señalización vertical y horizontal.

Según el Principado, el proyecto incluye también la ejecución de un nuevo firme en todo el tramo, la mejora de los sistemas de drenaje y la restauración ambiental de los taludes mediante revegetación y la plantación de especies arbóreas autóctonas. Las obras serán ejecutadas por la UTE formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias y Trabajos Salense S.L., en lo que se considera un paso clave dentro del plan de acondicionamiento general del corredor del Navia.

Noticias relacionadas

El Consejero, Alejandro Calvo, adjetiva la actuación: "Es clave".