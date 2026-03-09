Susto en la Autovía del Cantábrico al perder parte de su carga un camión cargado de madera
El incidente tuvo lugar poco antes del desvío a la localidad de Ballota, en Cudillero , en sentido Oviedo
Susto en la Autovía del Cantábrico al perder parte de su carga un camión cargado de madera. El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde cuando, por razones que se desconocen, volcó el segundo remolque de este vehículo que transitaba en sentido Oviedo.
El incidente tuvo lugar poco antes del desvío a la localidad de Ballota, en Cudillero, y no generó daños personales. Los troncos del segundo remolque quedaron dispersos por la vía, lo que interrumpió la circulación temporalmente.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria