Susto en la Autovía del Cantábrico al perder parte de su carga un camión cargado de madera. El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde cuando, por razones que se desconocen, volcó el segundo remolque de este vehículo que transitaba en sentido Oviedo.

El incidente tuvo lugar poco antes del desvío a la localidad de Ballota, en Cudillero, y no generó daños personales. Los troncos del segundo remolque quedaron dispersos por la vía, lo que interrumpió la circulación temporalmente.