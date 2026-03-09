Tapia inaugurará su rincón de la poesía este sábado, dentro de un amplio programa para celebrar la efeméride mundial
A la apertura de este espacio, junto a la playa de A Ribeiría, se suman presentaciones literarias y un recital poético
El Ayuntamiento de Tapia anunció en 2024 que dedicaría un rincón a la poesía, haciendo gala del compromiso del concejo con la iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía", que lidera el director emérito de la Fundación Princesa de Asturias e hijo adoptivo del concejo, Graciano García. La idea se materializará este sábado con la inauguración de este espacio, en una atalaya sobre el mar Cantábrico, junto a la playa de A Ribeiría o San Blas, y en el marco del programa con el que el concejo celebrará el Día Mundial de la Poesía, que se conmemora cada 21 de marzo.
Este rincón poético, en la zona verde junto a la playa, se inaugurará a las 12.00 horas del sábado con un programa especial. La comitiva saldrá del Ayuntamiento, acompañada por la banda de gaitas Marino Tapiega y se dirigirá a este mirador, que incorporará una zona para el descanso. Tras el recorrido, está previsto en este enclave un concierto del gaitero Xuacu Amieva.
Pepe Suárez Jardón, nuevo libro
Además, por la tarde, está prevista la presentación del libro de Pepe Suárez Jardón, "Viaje a Dacondo I" y su versión en gallego-asturiano o eonaviego, "Viaxe a Dacondo I". Este relato "pone en valor el patrimonio local" a través de la mirada de unos jóvenes del municipio, que recorren "los rincones más emblemáticos y las costumbres más arraigadas de la zona, reforzando la identidad y la riqueza cultural de nuestro entorno".
El acto con Suárez Jardón, tapiego afincado en Argentina, será a las 20.30 horas y estará presentado por Marga Villamañe. Además, en el coloquio participarán Babel Gayol, Antonio Andina, Herminio Sánchez y el propio autor. Está previsto el acompañamiento musical de Iris Cárcaba y As Clandestías, de Coaña.
Recital poético, el 21
El programa continúa el sábado 21 de marzo, a las 20.30 horas, con un recital poético-musical. La parte musical correrá a cargo de Belén Méndez al violonchelo y del Trío González & Alvariño, en un acto presentado por José Luis Carnota y Encarna Pola. Durante el recital poético participarán Xosé Miguel Suárez, Belén Rico, Alfonso Ruigómez, Juanma Tapia, Paz San Miguel, Marga B. Villamañe, Carmen González, Pepe Suárez Jardón y Cristina Martínez.
La jornada incluirá además la presentación del libro “Tu voz en mi voz”, de Pepe Suárez Jardón y Marga Villamañe, así como un homenaje al tapiego Luis Pérez, más conocido como Luis del Súcaro y fallecido el pasado octubre.
Con esta programación, el Ayuntamiento de Tapia de Casariego y Asturias Capital de la Poesía buscan "poner en valor la poesía como herramienta de expresión cultural y encuentro ciudadano, sumándose así a la celebración internacional del Día Mundial de la Poesía y reforzando el papel del municipio dentro de las iniciativas culturales vinculadas a Asturias Capital Mundial de la Poesía".
