Tineo reclama al Principado la reparación de la ruta de las Hoces del Esva: "Nos pidió la disponibilidad de los terrenos por vía de urgencia"

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, reclama al Principado de Asturias que "se ponga en serio" con la reparación de la ruta de las Hoces del Esva, a su paso por el concejo de Tineo, que es el tramo que corresponde a la impresionante garganta excavada en roca declarada Monumento Natural. Una reivindicación que la regidora tinetense realizó acompañada por la diputada regional del Partido Popular y portavoz de Turismo, Sandra Camino, a la entrada de la ruta clausurada desde febrero de 2025 y ante el cartel que prohíbe el paso y donde una cinta impide el acceso.

Sandra Camino calificó de "inadmisible" el retraso en la reparación de la ruta por parte del Gobierno de Asturias, haciendo hincapié en que el Ayuntamiento de Tineo actuó con "absoluta rapidez" al contestar a la solicitud formal de la Viceconsejería de Turismo de contar con la disponibilidad de los terrenos para incluir esta senda en el proyecto de rutas de pequeño recorrido del Principado.

Acceso cortado a la ruta de las Hoces del Esva. / D. Álvarez

"El 4 de junio de 2025 se aprobó en el Pleno de Tineo la disponibilidad de los terrenos y se comunicó a Turismo antes del plazo exigido por la Viceconsejería, que marcaba el 10 de junio como fecha límite. Esta urgencia respondía, según el propio Principado, a la previsión de iniciar las obras en otoño de 2025. Sin embargo, ocho meses después de haber remitido la disponibilidad de los terrenos, la ruta sigue sin ser reparada", repasa la cronología Sandra Camino.

Además, Montse Fernández señala que antes de llevarse a cabo la cesión, el Ayuntamiento tenía prevista la reparación de la ruta dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Tineo, en el que se incluían más de 100.000 euros para las obras de reparación y renovación de la señalización.

Por ello, tanto la diputada popular como la alcaldesa muestran su sorpresa e indignación de que "altos cargos del Gobierno de Asturias critiquen ahora el estado de esta ruta cuando tienen en su mano la disponibilidad de los terrenos y la competencia para ejecutar la reparación".

Inventario detallado de rutas

Además, la portavoz de Turismo anunció que el Partido Popular ha registrado en la Junta General una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo autonómico a elaborar un inventario detallado del estado de todas las rutas autonómicas y municipales, así como a instar al Gobierno de España a realizar un inventario similar con las rutas de titularidad estatal en Asturias.

"Como esta, otras muchas rutas, caminos y estructuras turísticas a lo largo de toda la geografía asturiana se encuentran en un estado de conservación cuanto menos cuestionable, y es por ello que esta iniciativa resulta tan necesaria", concluyó.