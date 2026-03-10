"Apasionarse para apasionar": la novedosa jornada organizada este viernes en Castropol dirigida a familias y docentes
La actividad, gratuita y abierta a todos los públicos, comienza con unos juegos "desenchufados" en el parque Vicente Loriente
La Casa de Cultura de Castropol acogerá este viernes, 13 de marzo, una ambiciosa jornada educativa dirigida a niños, jóvenes, familias y docentes bajo el título "Apasionarse para apasionar". El evento, organizado por La Casa de la Maestra con el patrocinio de Grupo Anaya, propone "una tarde que combina actividades lúdicas, formación y cultura para toda la comunidad educativa".
La programación dará comienzo a las 17.30 horas en el Parque de Vicente Loriente con una propuesta de juegos desenchufados para personas de todas las edades. Esta actividad invita a disfrutar del ocio sin pantallas y a conectar con el juego tradicional en un entorno natural antes de trasladar la actividad al interior. A partir de las 18.00 horas, el salón de actos de la Casa de Cultura albergará el desarrollo principal de la tarde, que se iniciará con la presentación oficial a cargo de Almudena Alcon, representante de Grupo Anaya.
Tras la apertura, a las 18:30 horas, la escritora, profesora y cofundadora de la editorial "Niños gratis", Paz Olivares, impartirá la conferencia "Las cartas que se esperan", que servirá como introducción al nuevo curso de La Casa de la Maestra. Tras una pausa para el café por cortesía del patrocinador a las 19.15 horas, la jornada culminará a las 19.30 horas con el concierto "Cartas que acaban siendo canciones". En esta actuación íntima, la cantautora A Pedreira explorará mediante su voz y su guitarra los vínculos donde el poema y la canción "a veces duermen juntos y otras en camas separadas".
La jornada cuenta además con la colaboración de la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo, el Casino Teatro de Castropol, el Ayuntamiento de Castropol, la Fundación Caja Rural de Asturias y la Fundación San Patricio. La entrada es libre y se invita a toda la comunidad a participar en esta experiencia de aprendizaje y juego.
