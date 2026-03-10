La Fiscalía solicita la condena de un acusado por un accidente laboral en Tineo: el trabajador víctima del suceso se quedó tetrapléjico tras caer de un tejado

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado por un accidente laboral en Tineo. El hombre había contratado verbalmente y el mismo día en el que se produjo el accidente a la víctima del suceso, para la reparación de un tejado de uralita en un tendejón en Brañalonga (Tineo). Una cubierta que se hundió mientras el hombre estaba realizando los trabajos, produciéndose una caída de una altura de cuatro metros que le provocó graves lesiones, por las que se quedó tetrapléjico.

La vista oral está señalada para este miércoles 11 de marzo, en la plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, a las 10.00 horas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores, en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave, por lo que solicita que se condene al acusado a indemnizar a la víctima del accidente con un total de 781.523 euros por las lesiones causadas y las secuelas, más los intereses legales correspondientes, en concepto de responsabilidad civil. Además, pide que se le condene a dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de administrador de empresas de construcción o para la contratación de trabajadores en el sector durante el tiempo de la condena.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, tras realizar un presupuesto para una reparación en un tejado de uralita en un tendejón en Brañalonga (Tineo), se desplazó sobre las diez de la mañana del 4 de octubre de 2021 a esta localidad en compañía de quien minutos después sufriría el accidente, “a quien había contratado verbalmente ese mismo día, sin darle de alta en la Seguridad Social”, señala. La tarea para la que habían sido contratados consistía en el reemplazo de unas doce uralitas de unos dos metros.

Según la reconstrucción de los hechos de la Fiscalía, cuando llevaban unos minutos trabajando, se hundió el tejado y el trabajador se precipitó desde una altura de cuatro metros aproximadamente, lo que le provocó graves lesiones, quedándose tetrapléjico.

El Ministerio público señala que, para la realización de los trabajos, “el acusado carecía de todo tipo de organización preventiva, no tenía evaluación de riesgos, no había valorado la adopción de ninguna medida de seguridad y encomendó a la víctima la realización del trabajo sin proporcionarle ni exigirle la utilización cuando menos de equipos de protección individual ni por supuesto valorar la instalación de medidas de seguridad colectivas”.

Añade además que se procedió a realizar las tareas de reemplazo de uralita sin tratarse de una empresa especializada (inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto) y sin, por tanto, adoptar medidas de protección para exposición a asbesto, consistentes en medidas de higiene, de protección respiratoria y organizativas en el trabajo, que se han de contemplar en un plan de trabajo para la realización de tareas con riesgo de amianto.

Noticias relacionadas

Concluye a Fiscalía que la causa del accidente fue iniciar unos trabajos “sin adoptar medidas de protección colectiva (redes, plataformas elevadoras, protección de huecos o zonas de reducida resistencia, etcétera) ni medidas de protección individual en caso de imposibilidad de las anteriores (líneas de vida y arnés)”. Igualmente, insiste en que estaba prevista la retirada de placas de amianto, “lo que iba a exponer al trabajador a riesgos respiratorios, lo que efectivamente se produjo cuando se rompió una placa de fibrocemento, siendo preciso descontaminar el lugar del accidente”.