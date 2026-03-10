Lección de exalumnas en el colegio La Paloma, de Castropol, que cumple medio siglo: "Tenemos muy buenos recuerdos"

"Les dije a los niños que en este colegio nació la persona que soy y que si les gusto es gracias a La Paloma; me hizo ser como soy". La frase es de la hostelera castropolense Carmen Lopes, que este viernes regresó a la escuela de Castropol donde se formó para impartir un taller a los más pequeños dentro de los actos del cincuenta aniversario del centro. Junto a ella estuvieron Rocío López, Paloma Fernández y María López y todas coinciden en los "buenos recuerdos" de la etapa en La Paloma.

La coordinadora de la biblioteca escolar, Olga Pardo, explica que la actividad se enmarca en los actos del aniversario del centro, pero también se vinculó al Día Internacional de la Mujer. "Decidimos llamar a exalumnas para que los niños las tengan como referentes y que vean que al salir del cole hay muchos caminos y que, a veces, las cosas se tuercen, pero acaban apareciendo otras oportunidades", relata. Así, a lo largo de la semana pasarán por el centro una doctora, una enfermera, una experta en Inteligencia Artificial, una diseñadora gráfica y una conductora de autobús, además de tres profesoras en diferentes campos.

Única niña negra

En la jornada de este lunes Carmen Lopes, que durante años preparó los festivales de fin de curso del centro donde también se formaron sus hijos, enseñó a los más pequeños una coreografía inspirada en la canción "Golden", de Las guerreras K-Pop. Pero, antes de bailar, contó algunas de las experiencias en el centro. "Les dije que fui la única niña negra entre 600 alumnos y que jamás noté rechazo, al revés. Las palabras no hacen daño, sino la intención con la que se lanzan", apunta. Recordó también al exdirector Don Paco silbando por los pasillos o a Puri dando clases de educación física en chándal y zapatos. "Sobre todo, el cariño de los maestros, que eran como padres y madres para nosotros", añade.

Paloma Fernández nació en Lugo, pero su madre, Alicia Fernández, era maestra en el pueblo de Barres y, por eso, se crio en Castropol. De hecho, la suya fue la primera promoción que estrenó el centro en el curso 1975-1976. No había vuelto a pisarlo y este lunes se sorprendió. "Entonces me parecía supergrande y ahora me doy cuenta de que no era tanto. Tengo un recuerdo muy grato, hacíamos muchas cosas y creo que el centro envejeció bien", señala esta mujer que es profesora de Física y Química en el Instituto do Castro, en Vigo.

Paloma Fernández, Olga Pardo, Carmen Lopes y Rocío López junto a las docentes Eva López y Vito Feito. / T. Cascudo

"Espíritu crítico"

A los niños les aconseja que "tengan siempre espíritu crítico" y que busquen información y oportunidades. "Deben ser consecuentes con lo que hacen y dicen y, sobre todo, conocer la historia para no repetir los errores", apunta. También ejerce como profesora (en este caso profesora de laboratorio de FP) Rocío López, natural de Tol. Salió del colegio en 1997 y no había vuelto a pisarlo. "Tengo recuerdos muy buenos, éramos muchos niños, pero había un ambiente muy bueno", precisa. Este lunes montó un laboratorio en la biblioteca y animó a los niños a adentrarse por el camino de la ciencia si es lo que les gusta.

La cuarta invitada del día fue María López, que es profesora de español para extranjeros y habló a los niños sobre migrantes y refugiados. "Tengo buenos recuerdos aquí, el colegio era muy inclusivo y el nivel, muy alto. Fue un buen sitio para estudiar", señala.

La diseñadora gráfica Alba Castro, la médica Jennifer González, la experta en IA Celia Pereira, la conductora de autobús Cecilia González y la enfermera María Fernández serán las próximas invitadas.