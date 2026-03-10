Lucha en Vegadeo para recuperar la ruta escolar de Miou: las familias defienden la necesidad de transporte al cumplir la distancia mínima de 1,5 kilómetros al centro

Las familias de Miou, en Vegadeo, han vuelto a alzar la voz para que la localidad cuente el próximo curso con una ruta escolar oficial al colegio público Jovellanos. "Queremos garantías", señalan los afectados, que piden diálogo político para que los siete niños previstos el próximo curso en la localidad cuenten con el servicio de transporte y comedor gratuito. De no ser así, añaden, se estará "discriminando" a estos escolares, pues la localidad de Miou cumple la distancia mínima exigida de estar a más de 1,5 kilómetros del centro educativo.

El pasado 3 de marzo las familias, que cuentan con el apoyo de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio Jovellanos, mantuvieron un encuentro con los portavoces de los cuatro grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, Foro e IU) y todos se comprometieron a "llevar a cabo todas las actuaciones correspondientes para solucionar y restablecer" la ruta.

Cabe recordar que la denominada ruta Louteiro-Jovellanos se suspendió el pasado septiembre al quedar vacante. Los trámites para adjudicarla supusieron que se revisase el itinerario y se advirtió entonces un problema: en la localidad de Louteiro no quedan niños, sí desde el siguiente pueblo, que es Miou. Sin embargo, esta localidad está calificada como núcleo urbano ligado a la villa de Vegadeo, lo que les impide a priori tener ruta de transporte. Es decir, no tienen derecho ni a transporte, ni a comedor gratuito.

Desde finales de año se aplicó una solución temporal, un transporte que ahora financia la Dirección de Reto Demográfico, pero que a ojos de las familias es un "apaño tapabocas" y exigen que se reconozca su ruta. Las familias explican que la Consejería de Educación les reconoce que tienen derecho al transporte, mientras que desde el Consorcio, encargado de la licitación, les exponen que es un asunto político.

Núcleo rural

Las familias dejan claro que "a pesar de lo que se diga desde un despacho", Miou es un núcleo rural que no cumple con la normativa para ser urbano: no tiene aceras, ni calles con nombre o alumbrado público. "Si el Ayuntamiento sigue defendiendo que es un núcleo urbano, de aquí a septiembre debe tener aceras, alumbrado y protección para que los menores puedan acudir al centro de estudios de forma segura", exponen. No en vano, la carretera que une el casco de Vegadeo con Miou, es estrecha, llena de curvas en un pronunciado ascenso y sin aceras o arcén para caminar de manera segura.

Los afectados exigen garantías de que se les dará una solución y apremian a tomar decisiones, ya que son conocedores de que las rutas escolares del próximo curso escolar se licitan en mayo. De ahí que consideren clave lograr la creación de la ruta de Miou a Vegadeo, en la que el próximo curso pasarán de los seis actuales a siete usuarios.

Obra Jovellanos, más cerca

El presidente de la Ampa del colegio Jovellanos, Alejandro Murias, traslada todo su apoyo a las familias. De manera paralela informa de que está a punto de licitarse la primera fase de la obra de remodelación del colegio Jovellanos, una actuación muy demandada que provocó hace unos meses la protesta de las familias.

Noticias relacionadas

"Esperemos que la parte importante de la obra se haga durante el verano y también hemos pedido que se agilice la segunda fase para que pueda enlazar con esta y no estar esperando un montón de años a ver la obra terminada", señala Murias.