El Principado proyecta en Luarca una residencia de mayores de hasta 120 plazas con centro de día

El Principado presentó este martes su intención de construir en Luarca una nueva residencia pública de mayores con capacidad para entre 100 y 120 plazas, que incluirá también un centro de día.

El equipamiento se levantaría en una parcela propiedad de la administración autonómica situada en el barrio de Villar de Luarca, cerca del juzgado y del instituto.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, visitó los terrenos acompañada por la directora gerente del ERA, Nerea Monroy, el alcalde, Óscar Pérez, y una buena representación de concejales (Clara García, Silvia García, Carlos Fernández y Andrea Magdaleno) para evaluar sobre el terreno la viabilidad del proyecto, que el ejecutivo regional plantea como un Centro Polivalente de Recursos (CPR) destinado a cubrir la demanda de atención a mayores en toda la comarca".

Durante la visita, la consejera explicó que el objetivo es crear un equipamiento que combine atención diurna y residencial. "Hemos venido a visitar estos terrenos, que son del Principado de Asturias, para valorar la posibilidad de lo que ya se ha convertido en una realidad: poder contar con un centro que cubriría las necesidades de toda la zona y que contaría con un centro de día y con la zona residencial", señaló Del Arco.

La responsable autonómica destacó además la importancia de acercar los recursos asistenciales a las zonas rurales. "Es una estupenda noticia generar recursos que permitan que las personas que han vivido en las zonas rurales permanezcan en ellas", afirmó.

Proyecto este año y obras a partir de 2027

Las dudas recalaron en torno a los plazos y la ejecución, ya que otros concejos vecinos, como Navia, reclaman una residencia de mayores amplia desde hace más de una década. Ahora mismo, el calendario que maneja el Ejecutivo regional pasa por redactar el proyecto de obra a lo largo de este año y consignar la financiación en los presupuestos de 2027 para poder licitar los trabajos. Si se cumplen esas previsiones, el equipamiento podría entrar en funcionamiento hacia 2028, aunque la consejera matizó que se trata de una "estimación" sujeta a los plazos de ejecución de la obra.

El centro se distribuiría previsiblemente en tres plantas, baja, primera y segunda, con el centro de día en la planta inferior y la zona residencial en los niveles superiores. Estaría ubicado e un entorno privilegiado, soleado y llano, con zonas verdes y con servicios cercanos, como el centro de salud de Luarca y Urgencias, cerca.

"Un recurso comarcal"

La consejera subrayó que el nuevo equipamiento responderá a un modelo de atención a las personas mayores que está evolucionando hacia servicios de proximidad. Según explicó Del Arco, cada vez "se demandan más recursos como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día, mientras que la residencia es un recurso que se utiliza sobre todo cuando aumenta el nivel de dependencia".

No obstante, defendió la necesidad de contar con plazas residenciales cercanas. "Por el envejecimiento y por la elevada esperanza de vida que tenemos en esta comunidad, sí que es necesario disponer de recursos residenciales próximos a donde vive la gente", indicó.

El proyecto de Navia sigue en estudio

Preguntada por el histórico proyecto de una gran residencia pública en Navia, reivindicado desde hace décadas en ese concejo, la consejera evitó descartarlo de forma definitiva. "La propuesta del Principado hoy es Luarca. Seguimos valorando opciones a tenor de las necesidades de cada zona de Asturias", señaló.

Por su parte, el alcalde de Valdés destacó la relevancia de la actuación para el concejo. Según explicó, la parcela elegida está catalogada para equipamientos, "lo que permitirá agilizar los trámites urbanísticos". El regidor aseguró que el objetivo es disponer del proyecto en 2026 y contar con financiación en 2027 para iniciar las obras. "Cuando el Principado observó las alternativas que tenía en la zona, esta parcela, que es propiedad del propio Principado, hace que la decisión esté muy bien fundamentada”, opinó.

Además, defendió el impacto social y económico de la infraestructura: "Podemos estar hablando de la intervención más importante en la villa de Luarca y en el concejo de Valdés en los últimos 50 años en desarrollo social y económico".

La futura residencia está llamada así a convertirse en un recurso público de atención a mayores del occidente asturiano de primer orden, algo que el gobierno de Valdés recibe con los brazos abiertos.