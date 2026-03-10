De Tineo a Croacia: tres profesoras del Centro de Educación de Adultos se forman para innovar en la enseñanza

En Rijeka (Croacia) están formándose esta semana tres profesoras del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del Suroccidente gracias al proyecto Erasmus+ KA122, que en este caso se centra en la movilidad del profesorado. Las participantes son Emma Ortega, Miryam Ortega y Olvido Galán y cada una de ellas asistirá a diferentes formaciones en un centro que tiene similitudes con el Centro de Educación de Personas Adultas, ya que además de impartir enseñanzas formales (Primaria, Secundaria, FP), también incluye no formales, como aprendizaje de lenguas, nuevas tecnologías, aprendizaje intergeneracional.

Esta experiencia inmersiva en el extranjero acaba de empezar para estas profesoras y tendrá una duración de cinco días, finalizando el viernes. Durante este tiempo, Emma Ortega realizará un curso de formación sobre herramientas digitales, Miryam Ortega, otro dirigido a la formación sobre metodologías de enseñanzas para adultos, mientras que Olvido Galán se centrará en el desarrollo del aprendizaje por observación, que incluye la participación en los diferentes cursos mencionados anteriormente.

"El objetivo es mejorar la competencia digital docente, incorporar metodologías activas en la enseñanza de adultos y reforzar la educación para la sostenibilidad", destacan y señalan que lo que buscan con este proyecto es iniciar "una transformación metodológica en el centro, promoviendo prácticas innovadoras, participativas y adaptadas a la diversidad del alumnado adulto".

Como ventaja de participar en el Erasmus+ consideran que "supone un avance para lograr la internacionalización, estableciendo contactos y redes de colaboración con otros centros y profesionales europeos, enriqueciendo así la práctica educativa con experiencias y recursos internacionales".

Desde el CEPA del Suroccidente también se valora la necesidad de ofrecer experiencias educativas que conecten "el aprendizaje con la vida real y refuercen el sentido de pertenencia al centro". Inciden en la importancia de la formación del profesorado "para poder llevar a cabo su función educativa con éxito, aprendiendo de otros centros y de otras metodologías utilizadas en centros europeos similares". Por ello, ya están trabajando en un nuevo proyecto de Erasmus + para el próximo curso, el que además del profesorado también pueda participar el alumnado.

Noticias relacionadas

En este caso, el alumnado del centro es mayor de edad, entre 18 y 65 años y asiste a clase en las aulas repartidas en el territorio: Tineo, Cangas del Narcea, Salas y Belmonte de Miranda. En él se ofrece formación reglada y no reglada para adultos. Entre la oferta se incluye Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD), preparación de pruebas libres de ESO, pruebas de acceso a Formación Profesional y Universidad, competencias clave nivel 2 y 3, español, idiomas, formación en nuevas tecnologías (TIC) y programas sobre sostenibilidad y digitalización.