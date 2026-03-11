Este es el nuevo servicio de taxi que estará disponible en Allande (y con un coste de 2,5 euros por trayecto)

El municipio de Allande contará con un servicio de transporte a demanda. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) acaba de licitar el concurso público que permitirá disponer de un taxi, con reserva previa, para facilitar el desplazamiento de los vecinos y vecinas de la zona rural del concejo a los centros de salud de Pola de Allande y Berducedo. Allande sigue a Ponga y El Franco, que recientemente han incorporado este servicio.

"En áreas afectadas por el envejecimiento y la pérdida de población, disponer de un sistema de movilidad accesible resulta determinante para asegurar el acceso a servicios sanitarios, educativos, administrativos y comerciales", señala el Principado sobre este servicio, que cuenta con un precio fijado por trayecto de 2,5 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Allande, Mariví López, aplaude la propuesta: Ofrecer alternativas de transporte es también una forma de garantizar igualdad de oportunidades. Este servicio permitirá desplazarse con mayor facilidad y, al mismo tiempo, ayudará a combatir la soledad que muchas veces afecta a las personas mayores que viven en nuestros pueblos”.

Cuatro rutas

El Principado explica que en el caso de Allande se han diseñado "cuatro lotes diferentes que cubren las parroquias rurales del concejo y que se dividen para dar servicio a cada zona de cara a llegar al centro de salud asignado. La zona uno cubre las parroquias de Celón, Villaverde y Villagrufe; la segunda zona, las parroquias de Villavaser, Celón, Villaverde y Besullo; la tercera zona afecta a las parroquias de Villavaser, Linares, Lomes, Parajas, Villar de Sapos y Besullo y la zona cuatro a las parroquias de San Salvador del Valledor y San Martín del Valledor.

"Los servicios se prestarán en rutas que agrupen en una única expedición las demandas de transporte recibidas desde cualquier localidad de las parroquias incluidas", señala el Principado. Detalla que, en el caso de los tres primeros lotes, los vecinos acudirán al centro de salud de Pola de Allande todos los lunes y jueves laborables. Los lunes la ruta llegará al centro de salud a las 10.00 horas y los jueves lo hará a las 8.00 horas.

Por su parte, el lote cuatro trasladará a los vecinos al centro de salud de Berducedo. El servicio funcionará los miércoles y jueves laborables. Los miércoles llegará a las 10.00 horas al centro sanitario y los jueves lo hará a las 8.00 horas.

Las empresas interesadas en esta licitación pueden presentar sus ofertas hasta el día 23 de marzo.