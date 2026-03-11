El Puente de Castrillón de Boal se renueva para reforzar el turismo de naturaleza en la cuenca del Navia
El Principado invierte cerca de 270.000 euros en la mejora del área recreativa boalesa, que ya está en obras
El área recreativa del Puente de Castrillón, en Boal, aspira a convertirse en uno de los "referentes del turismo de naturaleza en el occidente asturiano" gracias a una actuación de mejora impulsada por el Gobierno regional.
La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, visitó el espacio para conocer el avance de las obras, que cuentan con un presupuesto cercano a los 270.000 euros y que se prevé estén finalizadas el próximo mes de junio.
La intervención forma parte de un proyecto más amplio vinculado al denominado "Turismo Azul", una estrategia que el Ejecutivo autonómico impulsa con financiación de fondos europeos para potenciar infraestructuras relacionadas con el agua y el turismo activo.
Según explicó la viceconsejera, el objetivo es "generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural y reforzar el atractivo de entornos naturales ligados a ríos, costas y espacios fluviales".
En el caso concreto del área recreativa del Puente de Castrillón, el proyecto busca lucir un enclave natural de gran valor paisajístico y convertirlo en un "punto de referencia para quienes buscan actividades vinculadas a la naturaleza en el Occidente".
Las obras fueron anunciadas el pasado mes de septiembre durante una visita institucional encabezada por la vicepresidenta del Principado y llevan ya dos meses en ejecución.
Aseos, bar y otros equipamentos
La actuación prevé la renaturalización del entorno y la incorporación de nuevos servicios para los visitantes. Entre las mejoras previstas figuran la instalación de aseos, la creación de un pequeño espacio destinado a hostelería y distintos equipamientos pensados tanto para los turistas como para los propios vecinos de la zona.
Todo ello, subrayó Martínez, "se está desarrollando mediante una intervención muy respetuosa con el medio natural".
Desde el Principado se enmarca esta iniciativa dentro de una política turística más amplia en la que el sector se considera una herramienta clave para dinamizar la economía local.
"El turismo es una oportunidad para generar actividad económica en el medio rural y para fijar población", señaló la directora general, que destacó especialmente el potencial de territorios como el occidente asturiano.
El alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, y la directora de la Fundación Parque Histórico, Inés Rodríguez, dieron la bienvenida a este proyecto.
La visita a Boal se suma a otras realizadas en las últimas semanas dentro de esta misma estrategia, como la del Palacio de Mon.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria