Sandra Freire, experta en autismo, protagonizará las jornadas de educación inclusiva del colegio Edes

El colegio de educación especial Edes, de Tapia, celebrará este viernes y sábado sus XXVIII Jornadas de Educación Inclusiva con la experta en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) Sandra Freire como ponente. La cita se desarrollará en el auditorio franquino de As Quintas.

Sandra Freire es licenciada en Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la UCM y socia fundadora del Equipo Deletrea, con más de 25 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes con TEA y sus familias, especializándose en la evaluación de Trastornos del Neurodesarrollo. En estas jornadas ofrecerá "herramientas prácticas para el apoyo conductual, la flexibilidad cognitiva y el abordaje de la ecolalia".

Las jornadas se inaugurarán el viernes a las 16.00 horas en el Auditorio Municipal As Quintas (La Caridad), con la presencia de autoridades locales y representantes de la administración educativa. El programa continuará durante la tarde del viernes y se reanudará el sábado 14 a las 10.00 horas.

Las jornadas formativas buscan "favorecer la atención a la diversidad y la inclusión educativa y social". Desde el colegio Edes explican que están planteadas como "un encuentro abierto a la comunidad sobre temas en los que sentimos que podemos mejorar y que nos ayudan a avanzar hacia la inclusión".