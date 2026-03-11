Sandra Freire, experta en autismo, protagonizará las jornadas de educación inclusiva del colegio Edes
Las jornadas, que se celebrarán este viernes y sábado en La Caridad, ofrecerán herramientas prácticas para comprender el TEA y estrategias de apoyo conductual positivo
El colegio de educación especial Edes, de Tapia, celebrará este viernes y sábado sus XXVIII Jornadas de Educación Inclusiva con la experta en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) Sandra Freire como ponente. La cita se desarrollará en el auditorio franquino de As Quintas.
Sandra Freire es licenciada en Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la UCM y socia fundadora del Equipo Deletrea, con más de 25 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes con TEA y sus familias, especializándose en la evaluación de Trastornos del Neurodesarrollo. En estas jornadas ofrecerá "herramientas prácticas para el apoyo conductual, la flexibilidad cognitiva y el abordaje de la ecolalia".
Las jornadas se inaugurarán el viernes a las 16.00 horas en el Auditorio Municipal As Quintas (La Caridad), con la presencia de autoridades locales y representantes de la administración educativa. El programa continuará durante la tarde del viernes y se reanudará el sábado 14 a las 10.00 horas.
Las jornadas formativas buscan "favorecer la atención a la diversidad y la inclusión educativa y social". Desde el colegio Edes explican que están planteadas como "un encuentro abierto a la comunidad sobre temas en los que sentimos que podemos mejorar y que nos ayudan a avanzar hacia la inclusión".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas