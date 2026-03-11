Las sorpresas del X aniversario del concurso de música "Perversiones" calientan el ambiente rockero en Puerto de Vega

La Asociación Cultural Unirock, encarga de organizar el festival veraniego del mismo nombre, prepara una edición muy especial de "Perversiones", su ya emblemático concurso musical, que celebrará su décima edición el sábado 11 de abril en el parque Benigno Blanco de Puerto de Vega. La cita llegará cargada de sorpresas por el aniversario y servirá además para anunciar en primicia el cartel del encuentro musical de este año, previsto para el 29 de agosto en la explanada del muelle veigueño.

El concurso, convertido ya en una de las propuestas más originales de la escena musical asturiana, reta cada año a las bandas participantes a transformar grandes éxitos alejados del rock en potentes versiones metaleras o rockeras informa la organización. Esa mezcla de "creatividad, humor y contundencia musical" ha convertido a "Perversiones" en una cita imprescindible para músicos y público de distintas partes de Asturias.

El programa, aquí

La jornada arrancará a mediodía con la renovación de socios y la venta de merchandising entre las 12.00 y las 15.00 horas, actividad que se retomará por la tarde. El recinto abrirá sus puertas a las 19.00 horas, con servicio de bar y food trucks durante toda la tarde y la noche.

El concurso comenzará a las 20.00 horas y la fiesta continuará pasada la medianoche con el concierto de "Sküld", ganadores de la edición de 2025, previsto para las 00.15 horas.

Aniversario tras un documental de éxito

La celebración de este décimo aniversario llega además tras otro momento destacado para el colectivo: la reciente y exitosa presentación de su documental "El sonido de un pueblo", una pieza audiovisual que recoge la historia del festival y explica cómo el proyecto ha impactado en Puerto de Vega, mostrando qué significa para el pueblo y para sus habitantes un evento que cada verano atrae a cientos de personas.

Noticias relacionadas

Con los años, la Asociación Cultural Unirock se ha convertido en un colectivo señero en el occidente de Asturias. Tras más de una década de trabajo, su trayectoria representa un "ejemplo de organización cultural" en el medio rural, tal y como quedó patente en la presentación del doocumental, capaz de generar comunidad, dinamizar la vida social y situar a Puerto de Vega en el mapa del rock asturiano.