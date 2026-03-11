Tineo celebra San José sin vacas, pero con presencia de ganaderías de caballos, exposición de maquinaria y 80 puestos de venta

Tineo celebrará su tradicional Feria de San José el próximo 19 marzo. Aunque no estará permitida la asistencia de ganado vacuno debido a las restricciones sanitarias derivadas de la enfermedad dermatosis nodular bovina, se espera que acudan un buen número de ganaderías con del sector equipo, principalmente.

De hecho, el recinto ferial abrirá sus puertas para la entrada de ganado a partir de las 18:00 horas del día 18 de marzo, con el fin de facilitar la organización y preparación de los participantes de cara a la jornada principal.

De forma paralela a la cita ganadera, el recinto acogerá una nueva edición de Agrocasión, la feria de maquinaria agrícola usada, que reunirá a cerca de una veintena de empresas representativas del sector. Los negocios participantes ofrecerán diferentes equipos y maquinaria, con el objetivo de llegar a potenciales clientes interesados en renovar sus recursos de trabajo de cara a la nueva campaña agrícola en el concejo.

Además, el público visitante podrá recorrer más de ochenta puestos de venta de diferentes sectores. Alimentación, complementos, moda, restauración, aperos agrícolas y ganaderos, artesanía y hasta una pulpería, conformarán una amplia oferta comercial dirigida tanto a profesionales del sector como al público general.

El Ayuntamiento de Tineo espera que la Feria de San José vuelva a consolidarse como “una jornada de referencia para el sector primario y para la actividad comercial local, combinando tradición, actividad económica y ambiente festivo en el concejo de Tineo”. Una cita de las que supone un punto de encuentro destacado para el sector agrícola y ganadero de la comarca.