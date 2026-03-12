Acepta una multa por causar un incendio con una chispa de su motosierra mientras desbrozaba una finca en Tineo

Un hombre ha asumido este jueves el pago de una multa de 1.620 euros por desencadenar un incendio forestal en Tineo que se inició después de que saltara una chispa de la motosierra que utilizaba para desbrozar su finca, a pesar de que ese día había un riesgo alto de fuego en la zona y fuertes vientos. La vista oral estaba señalada para este jueves en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1

Sobre las 12.30 horas del 10 de octubre de 2023, con una velocidad del viento de unos 95 kilómetros por hora y una temperatura de unos 30 grados centígrados, el acusado, empleando una motosierra, pese a las condiciones climatológicas muy desfavorables, realizó tareas de desbroce de su finca en el municipio de Tineo, sin adoptar medida alguna de precaución. Al saltar una chispa y alcanzar la vegetación circundante, que no había retirado, causó un incendio que se extendió por media hectárea de monte bajo, afectando a vegetación de tojo, helecho, brezo, escoba y herbáceas. El fuego fue extinguido a las 13.30 horas, ascendiendo los costes de los medios empleados para ello a 6.547,54 euros. Los perjuicios ambientales fueron valorados en 21,45 euros.

El acusado, al darse cuenta de la situación, llamó al 112 alertando del incendio, contribuyendo con ello a disminuir su propagación. Consignó además la cantidad de 8.400 euros para cubrir responsabilidades civiles.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de incendio forestal, causado por imprudencia grave. Concurría según el fiscal la atenuante de reparación del daño.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó penas que suman 9 meses de multa, a razón de 6 euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará al Principado de Asturias con 6.547,53 euros por los gastos de extinción y con 21,45 euros por los perjuicios medioambientales causados, y con las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia por los daños causados en las parcelas privadas afectadas por las llamas, yodo ello más el interés legal correspondiente.