Coaña, con poco más de 3.000 habitantes, se corona como el concejo que más recicla de Asturias

En 2025 y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Coaña contaba con 3.321 habitantes. Ese mismo año logró los mejores datos de reciclaje de toda Asturias y no es la primera vez. Los datos figuran en el balance anual que acaba de hacer público el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). El concejo coañés encabeza la lista de los dieciséis concejos que superan la media regional en recogida separada con un porcentaje del 33,88%. En el podio también está Castropol (con un 33,26%), en segunda posición, seguido de Gijón (30,93%).

En 2025 Coaña envió a Cogersa un total de 1.627,93 toneladas de residuos, un 2,40% más que en 2024. De ellas, la cifra de material separado fue de 564,78 toneladas, por encima de las 541,57 toneladas separadas el año anterior. El dato le permite situarse arriba en la tabla de los 78 concejos asturianos, si bien está aún lejos del objetivo global de lograr que la tasa de reciclaje llegue al 50%. "Lo veo difícil, pero lo vamos a seguir intentando", señala la Alcaldesa de Coaña, Rosana González, que subraya la importancia de estos datos si se tiene en cuenta que el territorio coañés es eminentemente rural.

"Hay que tener en cuenta que somos un concejo con población dispersa, no es como la ciudad que sales del portal y tienes un contenedor. El mérito no lo tiene el Ayuntamiento, lo tiene una población concienciada y que sabe usar los servicios, porque por mucho contenedor que pontas no vale de nada si no se usan", apunta. Entre los vecinos comprometidos está Paloma Pérez, vecina de El Espín, que, en su paseo por Mohías, se mostró encantada con los buenos datos de su concejo. "Está bien, en casa siempre separamos", apunta.

La Alcaldesa junto a la batería de contenedores que tiene Coaña a las puertas del consistorio. / T. Cascudo

Cercanía a las casas

Los buenos resultados son motivo de orgullo para la primera edil, que desgrana las claves del éxito alcanzado. Lo principal, apunta, es la cercanía del servicio a las viviendas. "El reciclaje lo tienes que llevar cerca de las viviendas, acercarlo lo máximo posible a los domicilios y ubicarlo en puntos estratégicos. Es un trabajo de muchos años y que da resultados a muy largo plazo", sostiene a tiempo que indica que previamente se tuvo que realizar un estudio para ubicar las baterías de contenedores. Actualmente, prácticamente la totalidad de los pueblos cuentan con una y todos los edificios municipales están dotados de espacios para el reciclaje.

Cuenta la primera edil que uno de los primeros pasos que se dieron en el municipio, que también cuenta con un punto limpio en el polígono de Jarrio, fue la eliminación de los basureros pirata existentes. Una operación, añade, muy costosa. "Aún de vez en cuando aparece alguno y estamos muy pendientes para que no se vea un depósito que invite a seguir dejando", señala.

Últimos jueves de mes

La siguiente medida fue implantar la recogida de residuos sólidos de gran volumen, que se realiza los últimos jueves de mes. "Los vecinos deben avisar y un camión municipal con dos operarios se desplaza a recogerlos", apunta. Se trata de un servicio costoso, pues el operativo dispone de dos camiones, uno que recoge plásticos de silo y otro chatarra, con lo que hacen falta dos jornadas laborales de cuatro operarios para hacer la recogida y el traslado al punto limpio.

Precisamente disponer del punto limpio en el polígono de Jarrio, donde está el grueso del tejido empresarial del concejo, facilita el trabajo. No obstante, el consistorio entrega también contenedores individuales de fracción resto a cada empresa.

Esfuerzo por seguir las campañas

El concejo tiene externalizada la recogida con Cogersa y hacen un "esfuerzo" para adherirse a todas las campañas que pone en marcha la entidad. "No tenemos técnico de medio ambiente, así que participar en todas las campañas supone mucho sacrificio, pero vemos resultados, por ejemplo, en la de compostaje doméstico. Igual ha más de doscientas compostadoras en el concejo", apunta.

Además, Coaña siempre está a la última incorporando contenedores. El pasado mandato se colocaron los de aceite y ahora están estrenando los marrones de orgánica, todo un reto. En total, desde diciembre, se han instalado unos treinta. "Hay que tener en cuenta que en la zona rural los restos se aprovechan para abono o dar de comer a los animales", señala. Próximamente, se colocarán paneles para reciclar desde pilas a bombillas, si bien están pendientes de decidir la ubicación. "También tenemos contenedores de ropa, creo que ya no hay más que reciclar", bromea al respecto de la implicación del concejo.

Noticias relacionadas

Cuidado y limpieza de papeleras

Rosana González deja claro que estar al día en la gestión de la basura no supone tanto inversión como cuidado y atención. "Hay que estar reponiendo contenedores constantemente, también controlando que estén limpios y en buen estado. De junio a octubre, además, se aumenta el servicio de limpieza de papeleras en zonas verdes y playas. Creo que es difícil ver en Coaña una papelera rebosando", cuenta. Como dato, señala el coste de colocar tapas en todas las papeleras. "Invertimos más de 1.000 euros en las tapas, que son a medida y de acero inoxidable. A eso, hay que sumar la reposición de papeleras", apunta.