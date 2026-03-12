Mejor financiación, más vivienda y nuevos pobladores, principales necesidades de los concejos del Occidente

Veinte de los veinteséis alcaldes del Occidente acudieron este jueves al III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, enmarcado en el Foro Municipalismo, organizado este jueves en Avilés por LA NUEVA ESPAÑA. Aprovecharon el encuentro para pedir un mejor reparto de las competencias y también más financiación para poder atender todas las demandas de la población. No faltó la petición de mejores comunicaciones (en el Suroccidente el grito compartido es el fin de la Autovía Oviedo-La Espina) y ayuda para lograr más vivienda con la que retener población.

El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella (PP), considera que el foco de los municipios está puesto en la falta de financiación y en problemas estructurales ligados al envejecimiento de la población y la falta de nuevos moradores, lo que obliga, añade, a hacer un esfuerzo adicional. Si se tuviese que quedar con una petición, el primer edil cangués no duda en subrayar la necesidad de finalizar la Autovía del Suroccidente: "Sería el mayor revulsivo, no solo para Cangas, sino para todo el Suroccidente".

En términos similares se expresa el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), que considera "fundamentales" las comunicaciones, en concreto, "terminar la Autovía Oviedo- La Espina y darle continuidad hacia el Suroccidente". Después, Hidalgo hizo alusión al problema ligado a la burocracia o la problemática de asumir competencias impropias. "Tenemos cada vez más competencias y menos recursos", apuntó.

Para el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, son dos los retos de su concejo: transporte y vivienda. "Debemos incidir en la promoción de vivienda y en una simplificación efectiva de trámites para construir. Hay una buena dinámica en Asturias y hay que aprovechar esta coyuntura favorable". Sobre el transporte, su preocupación es "lograr una buena vertebración del territorio", tanto de las parroquias valdesanas entre sí, como el acceso a recursos comarcales como el hospital de Jarrio.

La alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, que intervino en el acto en su calidad de presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), señala que "el principal reto de El Franco es seguir siendo un municipio acogedor y agradable para vivir". En este sentido es clave "seguir dotándolo de servicios para las personas porque la gente es lo primero".

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández (PP), abunda en esta idea del reparto competencial: "Navia necesita que el Principado asuma las competencias que le corresponden porque las competencias impropias generan gastos y sobrecargas". También exige a cada Administración que "cumpla" con los compromisos que adquieren. A su lado, la alcaldesa de Coaña, Rosana González (PP), reclama "más financiación para las competencias propias y menos competencias impropias". Además, apuntó que un ayuntamiento como el suyo condensa la mayor parte de sus esfuerzos en el cuidado de los más mayores.

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández (PP), considera que el principal reto de los ayuntamientos es asumir cada vez más servicios y tener los mismos recursos que antes o menos. “Hacernos cargo de todo lo que nos corresponde aparte de lo que asumimos por incomparecencia del resto de administraciones es un hándicap para Ayuntamientos como el de Tapia. A todo esto hay que sumar la nula inversión en infraestructuras del Principado y del Gobierno de España”, apunta. Por ello, pide "que se aparque el sectarismo” que percibe en algunas consejerías como Fomento y "que se haga un plan de Infraestructuras serio que acometa todas las mejoras que se necesitan".

Con la esencia de esta idea coincide la concejala de Ibias Isabel Villar, pues considera que para concejos como el suyo es clave un trato en igualdad, para tener los mismos servicios que el resto de municipios. "Pedimos al Principado que gobierno para todos y cada uno de la misma forma y no mirando color o signo político", señala.

El alcalde de Castropol, el independiente Francisco Javier Vinjoy, ve clave contar con recursos económicos suficientes. “En Castropol necesitamos de financiación adecuada para desarrollar las distintas líneas del Plan de Acción de la Agenda Urbana y Rural de Castropol 2030", precisa, sobre un documento con "proyectos esenciales" para el concejo. Y añade: "Sin respaldo económico suficiente, la planificación corre el riesgo de quedarse solo en el papel, y lo que necesitan los ciudadanos son resultados concretos".

El alcalde de Santa Eulalia de Oscos, Francisco López (PSOE), opina que en zonas rurales como la suya hay que luchar por lograr nuevos pobladores, especialmente familias jóvenes con hijos. "Sin esas personas, no seremos capaces de mejorar, o incluso, mantener gran parte de los servicios que se ofrecen ahora mismo", opina, al tiempo que subraya “los grandes esfuerzos” que realiza su concejo para tener más oferta de vivienda en régimen de alquiler y mejorar la movilidad.

Para Abel Lastra, alcalde socialista de Villanueva de Oscos, "el principal reto es luchar contra el despoblamiento y garantizar los servicios básicos para que la gente puede seguir viviendo en nuestros pueblos. En este sentido, reclama "apoyo para fijar población, facilitar vivienda, conectividad y dar oportunidades a quienes quieren vivir y emprender en el medio rural".

Desde Taramundi, César Villabrille (PSOE), considera un reto destacado es poder seguir manteniendo los servicios a la población y tratar de ser atractivos para que vengan nuevos pobladores. Al primer edil taramundés también le preocupa el relevo generacional, un problema gordo. “Poco podemos hacer si nos ayudan desde otros estamentos”, añade.

Desde San Tirso de Abres, asistió al encuentro el edil, Miguel Moll. Apunta también que “el principal reto es fijar población y lograr vivienda asequible”. La petición del concejo santirseño es lograr “una financiación singular a los municipios de menos de 500 habitantes por parte de la administración autonómica y la estatal".

En Pesoz, Lucía Villanueva, tiene claro que el gran reto de su concejo es el demográfico: "Tenemos que lograr mantener y ayudar a los jóvenes a impulsar proyectos en el territorio, algo fundamental para poder seguir manteniendo los servicios básicos esenciales". A su lado, el alcalde en funciones de Grandas de Salime, Carlos García (PSOE), deja claro que la gran necesidad del concejo grandalés son las infraestructuras: "Necesitamos que mejoren para poder llegar bien a todas partes, ahora estamos demasiado lejos de todo, sobre todo de recursos fundamentales como el hospital de Jarrio".

En Villayón, Estefanía González, subraya que es necesario "innovar y conseguir adaptarse a las nuevas exigencias de las distintas normativas europeas, nacionales y autonómicas". Así pueden captar fondos y seguir prestando los servicios básicos, como el de la atención domiciliaria. Aquí el reto es el de conseguir mano de obra necesaria para cubrir el creciente número de personas mayores. Y añade: "Pedimos que se apliquen políticas para evitar la despoblación pensando en conservar a los vecinos y empresas existentes, siendo conscientes de las dificultades de vivir en los pueblos más distantes de los servicios". Para ello, añade la alcaldesa de Villayón, son esenciales "las comunicaciones terrestes y el transporte público".

"Los municipios asturianos compartimos la misma problemática, necesitamos más apoyo institucional a través del Fondo de Cooperación e implantar más vivienda pública con precios regulados. Hay mucho pesimismo y no queremos pesimistas que no crean en Asturias y todas las posibilidades que tenemos para explorar", señaló el alcalde de Cudillero, Carlos Valle Ondina (PSOE). En concreto, en su municipio tienen varios retos que abordar en los próximos años como nuevas infraestructuras, el ordenamiento del turismo y “hacer un concejo agradable para visitar, pero también para vivir".

El primer edil de Belmonte de Miranda, Gilberto Alonso (PSOE), apuntó a la problemática que se da en los municipios más pequeños de Asturias y es la falta de puestos de funcionario como el secretario o interventor. "Necesitamos un apoyo para cubrir las plazas de administración porque en cuanto les sale una plaza y se van, nos quedamos con el Ayuntamiento paralizado sin poder hacer licitaciones ni nada". Para Alonso, el mayor reto que afronta el concejo es la pérdida de población: "Se están dando muchas acciones para avanzar en el reto demográfico pero queda mucho por hacer".

También la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández (PP), aludió a la necesidad de ampliar la capacidad financiera de los municipios. "Cada vez asumimos más competencias y gastos pero la financiación sigue siendo la misma", afirmó. Al detalle, en su concejo, el reto primordial es "acabar con la deuda que tenemos arrastrada de los anteriores gobiernos, cerrarla nos daría impulso para poder hacer muchas cosas en Tineo", destacó.

Por último, la alcaldesa de Allande, Mariví López, coincide en que su concejo tiene pendiente el reto demográfico. "Estamos haciendo muchas cosas para traer turismo y tenemos que intentar que se queden también a vivir". La primera edil, al igual que otros alcaldes de su partido, reclama que Allande sea tenido en cuenta y se le ayude para sacar adelante iniciativas necesarias. En este sentido pide apoyo para proyectos muy necesarios como la residencia de mayores.