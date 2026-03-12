Navia celebra el Día Mundial de la Poesía con un homenaje a Ramón de Campoamor en el 125 aniversario de su fallecimiento

El Ayuntamiento de Navia celebrará este año con varios actos el 125 aniversario de la muerte su poeta más influyente, Ramón de Campoamor. Dentro de este calendario de actividades conmemorativas, el municipio programa el próximo 19 de marzo el Día Mundial de la Poesía con una jornada que combinará homenaje institucional y encuentros literarios abiertos al público.

La programación comenzará a las 12.00 horas en el parque Ramón de Campoamor, escenario elegido para conmemorar la efeméride. En este acto institucional se rendirá homenaje a quien sigue siendo "uno de los símbolos culturales más universales del concejo y cuya figura continúa vertebrando buena parte de la identidad literaria de la villa", destaca la concejala de Cultura, Patricia Rodríguez.

La jornada cultural continuará por la tarde en el Casino de Navia. A partir de las 18.00 horas se celebrará el recital poético "Poesía que nos une escondida entre renglones", un encuentro literario que reunirá a diferentes voces de la poesía contemporánea. En él participarán Gloria Murias, María Elena Fernández, Esmeralda Amieva, Cani Vidal, Rufino García, Ana García de Loza, Carmen Siñeriz y Chus Noceda.

Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar un encuentro con la escritora Matilde Suárez, galardonada con el Premio "Ría del Eo", en una conversación literaria abierta al público que permitirá profundizar en su trayectoria y en su relación con la creación poética.

Esfuerzo municipal

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, subraya el significado especial que adquiere este año la programación cultural dedicada al autor. "Este año es especialmente significativo, no solo por el 125 aniversario de la pérdida de nuestro poeta más ilustre, Ramón de Campoamor, sino por el trabajo que estamos llevando a cabo para recuperar y poner en valor su legado. Queremos que Navia sea un referente cultural donde la poesía no sea solo pasado, sino un punto de encuentro vivo para todos nuestros vecinos", señaló.

La regiora recordó además el esfuerzo que el Ayuntamiento viene realizando en los últimos meses para reforzar la presencia del poeta en la vida cultural del concejo. Entre las iniciativas más destacadas figura la reciente adquisición en subasta de tres manuscritos originales autógrafos del escritor. Se trata de tres borradores y versiones originales de las obras "El tren expreso", "Dulces cadenas" y "El quinto no matar", que pasan a formar parte del patrimonio documental municipal y contribuyen a enriquecer el legado conservado en la villa natal del autor.