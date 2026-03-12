La paradoja del Eo, compartido entre Asturias y Galicia: la Xunta veda la pesca del salmón, que el Principado permite

El río Eo, compartido entre Asturias y Galicia, nace en la localidad lucense de Fonteo y cuenta con una longitud de 81 kilómetros hasta desembocar en la ría del mismo nombre. Ese carácter asturgalaico hace que la gestión del cauce sea compartida y también provoca paradojas como la de este año: la Xunta tiene establecida una veda total del salmón, por lo que no se podrá pescar en los cotos lucenses, pero sí en los asturianos, pues el Principado abrirá la temporada el próximo abril.

El Eo tiene la peculiaridad de contar con cotos compartidos de pesca, cuya gestión se alternan las dos comunidades. Hasta el año pasado, Galicia se hacía cargo en los días impares, mientras Asturias lo hacía en los pares. Esta norma afecta a El Cairo, El Pedrido (pesca sin muerte), Piago Mayor (vedado), Estreitos, Louredal, Reiboa, Louside, Las Barcas, Carbayón, El Pozón y Canavieras. Así, este año ocurrirá que en los días impares habrá veda total, mientras que en los pares se podrá pescar. Eso sí, con un máximo de siete salmones durante la campaña.

Caída en picado

El máximo de siete salmones es más que suficiente si se tiene en cuenta que el año pasado solo dos salmones se precintaron en el Eo durante la temporada salmonera. Es más, los dos se precintaron en Galicia, así que Asturias se quedó sin salmón del Eo. Se trata de un dato histórico, pues nunca antes el Eo se había quedado en blanco en la zona asturiana. "Desde la temporada 2003-2004, que fue de las mejores con más de doscientos salmones, caímos en picado, pero no hubo diente de sierra alguno. Así que ahora partimos de cero", señala el agente de la Guardería del Medio Natural, el santirseño Carlos González.

Galicia decidió a finales del año prohibir la pesca en 2026 en todos sus ríos como medida de conservación, al tiempo que acordó llevar a cabo un seguimiento de las poblaciones gallegas de esta especie. De hecho, se colocó un contador en varios ríos, entre ellos, el Eo, con el fin de estudiar el paso de salmones adultos. El contador está en el coto Piago Mayor, uno de los compartidos con Asturias.

Cuenta Carlos González que el río Eo está "muy guapo de caudal" a estas alturas del año, sin embargo, añade, eso no significa que haya peces. Habrá que esperar hasta finales de abril para saber cómo se comporta este año el río más occidental de Asturias.