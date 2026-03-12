Semana clave para decidir qué pasa con la depuradora de Trevías: reuniones y una advertencia del Ayuntamiento

El proyecto de la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para Trevías afronta una semana decisiva marcada por reuniones institucionales y vecinales después de que la iniciativa haya despertado un creciente rechazo entre parte de la población por el emplazamiento elegido.

La polémica se ha ido intensificando en las últimas semanas en la parroquia valdesana, donde vecinos han escenificado públicamente su oposición a la ubicación prevista para la instalación. El malestar se centra especialmente en el lugar elegido para levantar la infraestructura, que consideran inadecuado por su cercanía al núcleo habitado y por el posible impacto en el entorno.

Clia de preocupación

Ante este clima de preocupación, el calendario institucional se ha activado con varias reuniones para intentar aclarar el proyecto y escuchar a los residentes. El primer encuentro está previsto para el lunes 19 de marzo, cuando el Ayuntamiento mantendrá una reunión con vecinos de Trevías para abordar directamente el asunto.

La agenda continuará unos días después, el martes 24 de marzo, con una reunión informativa convocada por el propio consistorio junto a técnicos del Principado para explicar el proyecto de saneamiento. El encuentro se celebrará a las 16.30 horas en la sala de audiovisuales del Colegio Público San Miguel de Trevías.

Esta sesión pretende ofrecer detalles técnicos sobre la actuación y resolver dudas de los residentes, en un contexto de creciente movilización vecinal. En Trevías se reclama mayor información y, sobre todo, una revisión del emplazamiento propuesto para la depuradora.

La ronda de contactos se completará el miércoles 25 de marzo, con una reunión en la Consejería promotora, en Oviedo, donde previsiblemente se trasladará el malestar expresado por los vecinos y se analizarán las alternativas o ajustes posibles al proyecto.

La mejor propuesta, la actual, según el regidor

Desde el Ayuntamiento de Valdés, el alcalde ha señalado que el proceso debe avanzar ahora hacia la presentación de propuestas alternativas por parte de quienes cuestionan la ubicación elegida. "Es turno de que la Parroquia Rural de Trevías presente una alternativa viable, ya que viene defendiendo públicamente que existen otras posibilidades", señaló.

El regidor añadió que, desde el punto de vista técnico, las administraciones consideran que el emplazamiento planteado es el adecuado. "Tanto el Ayuntamiento como el Principado consideramos que la ubicación propuesta es la única que cumple los requisitos técnicos y legales, pero la Parroquia Rural disiente y por tanto habrá que ver qué ideas presenta", apuntó.

El debate sobre la depuradora ha colocado el saneamiento de la zona en el centro de la conversación pública en Trevías. Mientras las administraciones defienden la necesidad de la infraestructura para mejorar el tratamiento de aguas vertidas al río Esva, una parte del vecindario insiste en que el problema no es la obra en sí, sino el lugar elegido para ubicarla.

Por otro lado, la parroquia rural ha presentado una denuncia por no cumplir con la Ley de Participación Ciudadana.