Los vecinos de Castropol denuncian el "abandono" de diversas edificaciones y fincas y exigen "una actuación inmediata"

La Asociación de Vecinos Campo del Tablado ha alzado la voz de manera oficial para denunciar el progresivo estado de abandono que sufren diversas zonas de la parroquia de Castropol. A través de un contundente comunicado, el colectivo vecinal recoge firmas para instar al Ayuntamiento castropolense a acometer "una actuación inmediata" que ponga fin a la situación "de abandono, deterioro y estado de ruina de diversas edificaciones y fincas existentes en la parroquia".

"El estado actual de estas construcciones y terrenos supone un riesgo evidente para la seguridad de las personas, especialmente menores y personas mayores, debido a posibles desprendimientos, accesos incontrolados y acumulación de materiales en mal estado", apunta el colectivo, que también muestra su preocupación por los últimos desprendimientos en la zona de La Mirandilla. Para esta zona reclaman un "análisis técnico riguroso para prevenir posibles daños personales y materiales".

En el comunicado también se quejan de la existencia de fincas sin el debido mantenimiento "con abundante maleza y vegetación sin desbrozar, lo que genera problemas de salubridad, proliferación de plagas y un riesgo añadido de incendio, además de una imagen de abandono que perjudica gravemente al entorno y al conjunto de la parroquia".

Adopción de medidas

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Campo del Tablado ha iniciado un proceso de movilización ciudadana y está recogiendo firmas entre los residentes para respaldar estas exigencias y dar mayor peso a su solicitud ante el Gobierno municipal. El colectivo reclama que el Consistorio proceda de forma urgente a realizar inspecciones técnicas en los inmuebles afectados y que emita requerimientos formales a los propietarios para que cumplan con sus obligaciones legales de conservación. En los casos en que la propiedad no actúe, los vecinos exigen que sea el propio Ayuntamiento quien ejecute las tareas de limpieza de forma subsidiaria para garantizar el bienestar común.

La asociación solicitará formalmente que el Ayuntamiento de Castropol emita una respuesta por escrito en la que se detallen las actuaciones previstas. Con la campaña de recogida de firmas actualmente en marcha, los vecinos buscan demostrar que existe un consenso social sobre la necesidad de recuperar la seguridad, la salubridad y el adecuado mantenimiento de la parroquia,.