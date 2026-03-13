La alcaldesa pedánea de Ayones, Rosa María López, ocupa la plaza vacante en el Gobierno de Valdés

La alcaldesa pedánea de Ayones, Rosa María López Fernández, ocupará el puesto vacante en el Gobierno de Valdés tras la marcha de la concejala Sandra Gil. Esta ganadera e integrante activo del tejido vecinal, tomará posesión del cargo en los próximos días, según precisa el Alcalde valdesano, Óscar Pérez.

"Su incorporación reforzará la sensibilidad rural del Ayuntamiento de Valdés, que ya cuenta con perfiles muy contrastados en la defensa del territorio como Carlos "Fonsón", Susi "Querúas", Clara García, Jesús "Piedrafita" y Ángeles 'Otur", señala el primer edil valdesano, que se vio obligado a reorganizar su gobierno tras la dmisión de Sandra Gil por la polémica con la depuradora de Trevías.

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El alcalde de Valdés explica que la nueva edil se ocupará inicialmente de "apoyar las labores de la concejalía de Obras y actividades ocio en el medio rural". No descarta Pérez asignarle en un futuro alguna delegación, pero primero quiere gestionar la documentación de la toma de posesión, que "puede llevar dos o tres semanas".