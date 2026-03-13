De jugar al bolo batiente a correr con Save the Children: el plan con el que el instituto Selgas seduce a los estudiantes húngaros

El instituto de educación secundaria Selgas, de Cudillero, está volcado en el proyecto "Erasmus +": esta semana ha recibido a un grupo de estudiantes de Hungría, mientras que parte de su alumnado está de viaje cultural en las ciudades francesas de Nantes y Burdeos. A los húngaros les han preparado un programa variado que ha incluido desde una partida de bolo batiente a una carrera solidaria con la organización "Save the children".

"Se intentan hacer actividades que encajen a nivel curricular", precisan desde el centro. Es por ello que han recibido a los doce estudiantes húngaros con un plan de lo más variado. Hubo un scape room saludable, una jornada de juegos y deportes tradicionales en la que no faltó el bolo batiente, en la modalidad "cuatrín de Agones". También se organizó una visita cultural por Gijón y, este viernes, se les despidió con la carrera solidaria en el centro que permitió recaudar alrededor de 700 euros para contribuir a la lucha contra la desnutrición infantil.

Los estudiantes cudillerenses que participan en este intercambio ya estuvieron en Hungría antes de la Navidad y, ahora, tocaba devolverles la visita. Del mismo modo, una treintena de estudiantes de Cudillero disfrutan estos días de Francia. Se trata de dos actividades paralelas que ponen al concejo occidental en el mapa europeo.

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