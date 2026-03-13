El PP pide explicaciones al Principado tras quedar desierta la licitación del tramo Doiras-Xío del corredor del Navia

Las obras del tramo del corredor del Navia que discurren entre Boal y Doiras comenzaron esta semana. Sin embargo, el tramo más ambicioso, el que debe transformar el trayecto entre Doiras y Xío (Illano), deberá esperar. La razón es que la licitación de esta compleja obra, que incluye dos viaductos, ha quedado desierta. Lo ha hecho público el PP en una rueda de prensa a pie de la vía en la que lamentan la "problemas de planificación" por parte del ejecutivo de Adrián Barbón para sacar adelante una infraestructura "clave". Exigen "corregir los posibles errores del expediente y acelerar todos los trámites para evitar nuevos retrasos".

Los diputados del PP Pedro Rueda y Salomé Sánchez, acompañados por la portavoz popular en Boal, Mónica Fernández, y eL concejal grandalés Benjamín Fernández, lamentaron la situación: "Evidencia problemas en la planificación de la actuación, ya sea por un presupuesto insuficiente o por un planteamiento técnico que no se ajusta a la realidad del mercado". Señalan que la falta de empresas en el proceso de licitación, con un montante en juego de 23.935.035 euros, "obligará ahora a reiniciar el proceso administrativo, lo que previsiblemente provocará nuevos retrasos en una infraestructura largamente demandada por los vecinos del noroccidente".

Aclarar las causas

En este sentido, los populares reclaman al Principado "que aclare de manera inmediata las causas por las que la licitación ha quedado desierta, que corrija el expediente si el presupuesto base no se ajusta a los precios reales y que vuelva a licitar la obra con la mayor rapidez posible". A juicio del PP, los vecinos del Noroccidente "no pueden seguir esperando indefinidamente a que se cumplan promesas que llevan décadas sobre la mesa". Y añaden: "La AS-12 es una infraestructura estratégica para el territorio y necesita una planificación seria, realista y con plazos claros".

Noticias relacionadas

El PP recordó que esta actuación lleva más de dos décadas en anuncio. De hecho, el Plan Autonómico de Carreteras 2001-2010 "ya contemplaba la necesidad de acondicionar esta vía, pero los sucesivos gobiernos socialistas han ido retrasando su ejecución mediante anuncios, estudios y cambios de planteamiento que han impedido que el proyecto avance al ritmo que necesita el territorio". En este sentido, De Rueda recordó que en 2017 llegó a anunciarse una actuación global de 180 millones con la fórmula del llamado "peaje en la sombra" que no llegó a prosperar.