Trevías reconoce que no puede ofrecer una alternativa: "No tenemos los técnicos necesarios para realizar las modificaciones que permitan buscar una finca adecuada"

El debate sobre la ubicación de la futura depuradora de Trevías sigue sumando capítulos. Un día después de que el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, asegurara que en las próximas reuniones se escuchará a los vecinos en reuniones prevista al efecto y se estudiarán alternativas de la parroquia rural a la ubicación de esta infraestructura, la entidad rural ha respondido reclamando al Ayuntamiento que" asuma sus competencias y promueva un modificado del proyecto".

La parroquia rural subraya, además, que ni la entidad ni los vecinos cuentan con los recursos ni las competencias necesarias para impulsar cambios urbanísticos que permitan localizar una parcela alternativa.

"No tenemos la capacidad financiera, ni las competencias urbanísticas, ni los técnicos necesarios para realizar las modificaciones que permitan buscar una finca adecuada", explican en un comunicado.

Desde la parroquia, presidida por Sandra Gil, señalan que los vecinos esperan del Consistorio "que haga lo que le corresponde", empezando por escuchar a la población afectada y plantear una modificación del proyecto de saneamiento.

"Esto no va de ver quién gana aquí, sino de buscar una solución", señala Gil, quien, como máxima dirigente, recuerda que el planteamiento actual sitúa la depuradora a apenas diez metros de viviendas habitadas y a unos cincuenta metros del centro de salud y del colegio de la localidad.

Ubicación prevista desde 2024

Esa responsabilidad, sostienen, recae en el Ayuntamiento de Valdés. Según apuntan, desde que en 2024 se conoció la ubicación prevista para la instalación no se ha iniciado ningún trámite para modificar el planeamiento urbanístico, una vía que, recuerdan, sí se ha planteado en otros casos dentro del concejo.

Citan como ejemplo la situación de La Capitana o la modificación realizada por sentencia judicial en Villar de Luarca.

A su juicio, en Trevías se ha optado por "la opción más fácil para el Ayuntamiento y la más perjudicial para los vecinos": ubicar la depuradora en "pleno" núcleo urbano.

Una decisión que, advierten, podría acarrear problemas de olores, ruidos y un mayor consumo energético que repercutiría en el conjunto de los contribuyentes del concejo. A ello suman el posible impacto en el valor de las viviendas, tanto de las más próximas a la instalación como del resto del pueblo.

Más trabajo de los técnicos

La parroquia rural insiste en que la solución pasa por retomar el trabajo técnico y estudiar alternativas viables. "Los técnicos de la Consejería y del Ayuntamiento deben buscar una parcela adecuada y alejada de las viviendas", opinan.

Señalan, también, que el propio proyecto contemplaba como opción que el residuo bajase por gravedad, algo que consideran "lo más lógico", pero que finalmente se descartó al no haberse intentado modificar el planeamiento urbanístico.

Más diálogo

Pese a las críticas, la entidad local tiende la mano al diálogo. Desde la parroquia rural aseguran que están dispuestos a colaborar en la búsqueda de alternativas y a participar en las conversaciones para encontrar una ubicación más adecuada para la depuradora.

Eso sí, advierten de que la iniciativa debe partir del Ayuntamiento. "Lo que no se puede hacer es tirar la pelota al tejado de la parroquia y de los vecinos cuando las soluciones están en el Ayuntamiento y deberían haberse empezado a trabajar hace años", concluyen.

A raíz de estee comunicado, el Alcalde, Óscar Pérez, se hace una pregunta: "¿Si carece de capacidades técnicas en que se basó todo este tiempo para aseverar que había alternativas a la propuesta del Principado?".

El regidor apunta que quien haya dicho entonces que hay alternativas "ha generado falsas expectativas basándose en opiniones sin solidez técnica ni legal". "La ubicación elegida es la única según los técnicos del Principado tras más de dos años de análisis minucioso", concluye.