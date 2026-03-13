Visita sin imágenes a Tormaleo: la alcaldesa muestra "preocupación" por los plazos mientras el Principado cierra fecha para la primera fase, el 31 de mayo

La restauración de la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo, en el concejo de Ibias, uno de los mayores proyectos de recuperación ambiental vinculados a la transición minera en España, sigue avanzando sobre el terreno, aunque no sin "inquietudes" por parte del Ayuntamiento. Este jueves el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, visitó la zona acompañado por la alcaldesa, Gemma Álvarez, una cita que la regidora llevaba "meses solicitando para conocer de primera mano el estado de las obras".

Según explicó Álvarez tras la visita, en el entorno de la explotación "se aprecia claramente el movimiento de tierras que forma parte de la fase actual del proyecto". La siguiente actuación prevista será la resiembra de las zonas remodeladas, que se ejecutará cuando llegue el buen tiempo para favorecer la recuperación vegetal del espacio.

430 hectáreas

El proyecto de restauración de Tormaleo, iniciado en 2022, supone una inversión superior a los 48 millones de euros y contempla la recuperación ambiental de unas 430 hectáreas afectadas por décadas de minería a cielo abierto, con actuaciones de remodelación del terreno, estabilización de suelos y aguas y la recuperación de la cubierta vegetal para integrar el espacio en el paisaje. La intervención en Tormaleo pretende transformar uno de los paisajes más degradados por la minería del carbón en Asturias en un espacio natural recuperado y con nuevas oportunidades de desarrollo para el territorio, dentro del proceso de transición justa en las comarcas mineras.

Sin embargo, la alcaldesa manifestó también su "preocupación" por varios aspectos del proyecto que, según señaló, "estaban comprometidos pero no se observan todavía sobre el terreno". Entre ellos, citó el arreglo de la pista que conecta con Villarín, un acceso considerado clave para la zona, así como el estado del firme en el espacio destinado a convertirse en área de autocaravanas. "Ahora mismo está sobre tierra", indicó la regidora, que teme que estos trabajos no estén avanzando al ritmo previsto.

Sin fotografía institucional

La visita se desarrolló sin fotografía institucional, una decisión adoptada por el Principado, aunque desde el gobierno autonómico sí confirmaron algunos plazos relevantes del proyecto a la representnte del ejecutivo local. En concreto, recordaron que la primera fase de las obras está sujeta a los fondos europeos del plan de recuperación, por lo que deberá estar finalizada antes del 31 de mayo.

Noticias relacionadas

Quearán para una fase posterior otras actuaciones previstas en el entorno, "como la creación del área recreativa y la instalación de un pantalán", elementos que forman parte de los futuros usos del espacio una vez completada la recuperación ambiental de la antigua explotación minera.