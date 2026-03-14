El orgullo del Pedro Penzol: las familias logran sacar adelante un servicio de comedor que ven clave para retener alumnado

El antiguo laboratorio del colegio Pedro Penzol, de Puerto de Vega, se ha transformado en un coqueto comedor en el que las familias han puesto toda su ilusión. El presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro naviego, Simón García, cuenta el "orgullo" de ver hecho realidad un proyecto en el que llevan meses trabajando. Este recurso, subrayan, es clave para retener alumnos y evitar la marcha a otros centros más grandes del concejo. "El comedor llega para quedarse. Ya nadie va a poder decir que se marcha por no tener este servicio. Queremos que los niños de Vega se queden en Vega", añadió.

El equipo de Simón García dirige la AMPA desde el pasado septiembre y desde el primer momento se marcaron el reto de implantar ese servicio. Fue un reto por la necesidad de una financiación extra para crear y mantener el recurso. Lograron una subvención de 900 euros del Ayuntamiento de Navia que sirvió para la compra de electrodomésticos y también lograron la colaboración del consistorio con las obras para transformar el laboratorio en comedor. Las familias pusieron el resto, con trabajo voluntario para dar forma a este espacio coqueto, pero muy ilusionante.

Simón García en el comedor. / T. Cascudo

El comedor nace con 18 plazas, pero podría crecer en función de la demanda. Cuenta con una persona contratada para atender el catering que servirá una empresa de Valdés y que el lunes echará a andar de manera oficial. "Es un orgullo, muy gratificante ver que el proyecto es una realidad", apunta García, que ayer ejerció de maestro de ceremonias en la inauguración formal del recurso, clave en la conciliación de las familias.

Casi 90 escolares

La directora del centro, Raquel Menes, agradeció el trabajo de las familias y considera que este servicio "es una oportunidad", una herramienta para conciliar. Con todo, se muestra prudente respecto a la subida de matrícula, ya que el problema "es la baja natalidad". En la actualidad el centro cuenta con 89 escolares atendidos por 22 docentes, una de las ratios, dijo Menes, más bajas de Asturias.

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Menes defendió las bondades del centro, como también lo hizo la AMPA, que ayer presentó un vídeo promocional elaborado por Belén Lobeto y que busca conquistar a más familias. Al acto inaugural del comedor también asistió la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, junto al concejal, Adolfo García. La Alcaldesa alabó las buenas condiciones del colegio público de Puerto de Vega y tendió la mano a seguir colaborando con las familias.