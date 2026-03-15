Un incendio calcina una casa en un pueblo de San Tirso de Abres
El fuego se declaró a medianoche y cuando llegaron los bomberos lo encontraron “totalmente desarrollado”
El pueblo de Lourido, en la parroquia de San Salvador, de San Tirso de Abres vivió una noche de tensión debido a un fuego que se declaró en una casa deshabitada. La construcción tradicional, hecha de piedra, resultó totalmente calcinada. Pasados ocho minutos de la medianoche de este domingo, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso.
En la llamada se indicaba que el fuego ya salía por el tejado y que había casas cercanas a la afectada. Cuando llegaron los efectivos de bomberos, se encontraron con un incendio “totalmente desarrollado y el tejado del inmueble se había hundido”.
Al lugar del incendio se desplazaron siete efectivos de Bomberos del SEPA, de los parques de Castropol y Valdés, que acudieron con la autoescalera, el vehículo primera salida, la autobomba forestal y el furgón multisocorro. El trabajo se desarrolló con dos líneas de extinción, centrándose en apagar y evitar la propagación a las edificaciones colindantes.
En el lugar permanecen efectivos realizando tareas de refrigeración.
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