Luarca inaugura su Semana de la Poesía con un homenaje a la escritora Aurora de Albornoz: una travesía lleva su nombre y colocan una placa de recuerdo en su casa natal

Luarca ha inaugurado su Semana de la Poesía con la colocación de una placa homenaje a la figura de la escritora valdesana Aurora de Albornoz (Luarca 1926-Madrid 1990), a la altura de su casa natal. Con motivo del centenario de su nacimiento, el Ayuntamiento de Valdés ha decidido dedicar esta semana poética a quien fue una de las voces más destacadas de la poesía y de la crítica literaria española del pasado siglo.

Además, en el último pleno se aprobó dar el nombre de Aurora de Albornoz a la travesía que une la calle Lobo con la Párroco Camino, próxima a su casa natal. Un reconocimiento permanente en su villa natal que también fue inaugurado en el acto celebrado este domingo al que asistieron familiares de la escritora.

"Aurora de Albornoz fue una figura relevante de nuestro concejo que no tenía el reconocimiento que merecía", señala la edil de cultura, Clara García, que reconoce el legado como escritora, ensayista y poeta de Aurora de Albornoz y destaca que logró tener "un espacio en la literatura de la época, algo que no era habitual para las mujeres".

En la placa colocada en la casa natal de la autora se recoge su biografía, así como dos poemas relacionados con Luarca, puesto que la escritora, aunque solo residió durante su niñez y juventud en la villa, siempre mantuvo "su apego a Luarca", destaca la concejala.

Programación cultural

Toda la Semana de la Poesía girará en torno a la escritora, poeta y ensayista valdesana y como hilo conductor, hasta el 30 de marzo, se podrá visitar una exposición sobre ella en la Casa de Cultura.

Además, el viernes día 20, la investigadora Alba González Sanz ofrecerá la conferencia "Aurora de Albornoz: poeta, estudiosa y cronista de un tiempo", dedicada a analizar la trayectoria intelectual de la autora.

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La Semana de la Poesía 2026 se clausurará el sábado 21 de marzo con un vermú poético en la Plaza Alfonso X el Sabio.