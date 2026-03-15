Tapia de Casariego inaugura su rincón de la poesía frente al Cantábrico: un lugar para escuchar el mar y los versos

Tapia de Casariego ya tiene su rincón de la poesía. Se trata de dos bancos que miran al mar en una atalaya sobre el mar Cantábrico, junto a la playa de A Ribeiría o San Blas, con los que se crea un espacio de descanso y conexión con la naturaleza y lo poético. Se cumple así un compromiso adquirido en 2024 por el Ayuntamiento de Tapia con la iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía", que lidera el director emérito de la Fundación Princesa de Asturias e hijo adoptivo del concejo, Graciano García, y de la que el municipio es miembro fundador, siendo el primer Ayuntamiento en unirse al proyecto.

Actuación de la banda Marino Tapiego y Xuaco Amieva en el salón de actos. / Cedida a LNE

La lluvia impidió que el programa previsto para la inauguración del rincón de la poesía se pudiese realizar al completo en el emblemático lugar. Así que los actos principales se trasladaron al salón de actos de la Casa de Cultura, donde se pronunciaron los discursos institucionales y se pudo disfrutar de la música en directo del gaitero Xuacu Amieva y de la banda de gaitas Marino Tapiega. Precisamente, Xuacu Amieva estrenó la pieza "La Sirenina", que también interpretó protegido por los paraguas en el mirador reconvertido en rincón poético, al que tras el acto se desplazaron los asistentes sin importar la presencia de la lluvia.

Un sitio "único"

"El sitio escogido es único, es como si fuese la proa de un barco encima de la playa de Tapia, será un lugar emblemático en Asturias", destaca Emilio Reiriz, uno de los embajadores de la iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía".

Imagen del rincón de la poesía. / Balbino R. R.

Su impulsor, Graciano García, no pudo asistir al acto, pero quiso estar presente a través de un discurso que se leyó en su nombre, en el que destacó que el espacio que se inauguró en Tapia de Casariego servirá para que "el mar y la poesía se unan aún más y para que nosotros podamos acompañarlos emocionados". Un lugar que asegura que nace "para detenernos, mirar el mar, escucharle, y recordar que la poesía también es una manera de estar juntos frente al horizonte". Asimismo, señala que la aspiración siempre fue que fuese un espacio sencillo, abierto a todos, donde la palabra y el paisaje puedan encontrarse en silencio y emoción, cerca de un murallón donde una joven y bella Sirena cultiva rosas azules".

El alcalde tapiego, Pedro Fernández, valoró en su discurso el proyecto cultural impulsado por Graciano García y aseguró que como ayuntamiento está "orgulloso" de la iniciativa y "de que sus colaboradores tapiegos lo mantengan vivo año a año".

Programa de actos

Además, por la tarde se presentó del libro de Pepe Suárez Jardón, "Viaje a Dacondo I" y su versión en gallego-asturiano o eonaviego, "Viaxe a Dacondo I". Un relato que "pone en valor el patrimonio local" a través de la mirada de unos jóvenes del municipio, que recorren "los rincones más emblemáticos y las costumbres más arraigadas de la zona, reforzando la identidad y la riqueza cultural de nuestro entorno".

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El programa de actos continúa el sábado 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, con un recital poético-musical, a las 20.30 horas. Además, se presentará el libro "Tu voz en mi voz", de Pepe Suárez Jardón y Marga Villamañe y se rendirá homenaje al tapiego Luis Pérez, más conocido como Luis del Súcaro y fallecido el pasado octubre.