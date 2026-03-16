114.000 euros para mejorar la travesía de Luarca, desde el barrio de La Capitana hasta la rotonda de la calle Gil Parrondo
El Principado inició los trabajos este lunes con las tareas de limpieza y desbroce general de los 1,2 kilómetros del tramo afectado
El Principado ha iniciado este lunes las labores de mejora de la travesía urbana de Luarca, en concreto, en el tramo comprendido entre el barrio de La Capitana y la rotonda construida recientemente en la calle Gil Parrondo. El Gobierno regional destina a esta obra, coordinada con el Ayuntamiento de Valdés, un montante de 114.941 euros y el objetivo es "reforzar la seguridad de peatones y conductores en un tramo de vía de carácter eminentemente urbano". Finalizada la actuación, el trayecto será cedido al consistorio valdesano.
La Consejería de Movilidad explica que la obra ha comenzado "con las tareas de limpieza y desbroce general de los 1,2 kilómetros de este tramo de la vía" y que, a partir de la semana que viene, se acometerán los trabajos de fresado y asfaltado. Después, se hará la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización.
"En concreto, se repararán desperfectos y baches y se extenderá una nueva capa de aglomerado para garantizar unas condiciones óptimas de adherencia y confort de circulación. También se sustituirá la señalización vertical y horizontal en toda la calzada", precisa el Gobierno regional sobre esta obra enmarcada en "la estrategia del Principado para humanizar las travesías de la red autonómica que pasan por entornos urbanos y poblados, con el fin de que sean más accesibles y seguras".
Esta actuación permitirá mejores accesos a La Capitana y el entorno donde se ubica el polideportivo municipal y el parking de La Curtidora. "Una vez finalizadas las obras, el tramo se cederá al ayuntamiento, lo que facilitará su gestión y mantenimiento en función de las necesidades locales y consolidará las mejoras acometidas", precisa.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí