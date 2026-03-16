114.000 euros para mejorar la travesía de Luarca, desde el barrio de La Capitana hasta la rotonda de la calle Gil Parrondo

El Principado ha iniciado este lunes las labores de mejora de la travesía urbana de Luarca, en concreto, en el tramo comprendido entre el barrio de La Capitana y la rotonda construida recientemente en la calle Gil Parrondo. El Gobierno regional destina a esta obra, coordinada con el Ayuntamiento de Valdés, un montante de 114.941 euros y el objetivo es "reforzar la seguridad de peatones y conductores en un tramo de vía de carácter eminentemente urbano". Finalizada la actuación, el trayecto será cedido al consistorio valdesano.

La Consejería de Movilidad explica que la obra ha comenzado "con las tareas de limpieza y desbroce general de los 1,2 kilómetros de este tramo de la vía" y que, a partir de la semana que viene, se acometerán los trabajos de fresado y asfaltado. Después, se hará la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización.

La obra de la travesía. / R. T. C.

"En concreto, se repararán desperfectos y baches y se extenderá una nueva capa de aglomerado para garantizar unas condiciones óptimas de adherencia y confort de circulación. También se sustituirá la señalización vertical y horizontal en toda la calzada", precisa el Gobierno regional sobre esta obra enmarcada en "la estrategia del Principado para humanizar las travesías de la red autonómica que pasan por entornos urbanos y poblados, con el fin de que sean más accesibles y seguras".

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Esta actuación permitirá mejores accesos a La Capitana y el entorno donde se ubica el polideportivo municipal y el parking de La Curtidora. "Una vez finalizadas las obras, el tramo se cederá al ayuntamiento, lo que facilitará su gestión y mantenimiento en función de las necesidades locales y consolidará las mejoras acometidas", precisa.