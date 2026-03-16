Arón Piper, de Asturias a la alfombra roja de los Oscar: el actor de "Élite" posó junto a su compañero Manu Rios

Los Premios Oscar siempre guardan alguna sorpresa y esta 98.ª edición no podía ser menos. La noche comenzó con los invitados desfilando por la alfombra roja del teatro Dolby peroro además de la presencia del equipo de "Sirat" con Oliver Laxe a la cabeza y Javier Bardem, dos actores españoles llamaron la atención en el previo de la gala.

Para muchos ha sido una sorpresa que Manu Ríos y Aron Piper, a los que conocimos en la serie "Élite" de Netflix, hayan disfrutado de la gran noche del cine mundial en Hollywood. Manu Ríos escogió un total look diseñado por Anthony Vaccarello para Yves Saint Laurent mientras que Arón Piper se ha ceñido al dress code de la gala. Fue de los pocos invitados masculinos que arriesgaron con el color en el traje de etiqueta y lució una chaqueta blanca cruzada de Dior que combinó una con pajarita negra. Como complementos, unas brillantes joyas de Tiffany & Co y un broche en la solapa cuajado de diamantes. En la muñeca destacaba un impresionante reloj Audemars Piguet que remataba su look.

Michael B Jordan, durante la gala de los premios Oscar. / CHRIS TORRES / EFE

El actor de moda nació en Berlín porque su padre es alemán. Ahí pasó los cinco primeros años de su vida antes de viajar a España y asentarse en diferentes ciudades, empezando por Barcelona y pasando por Avilés, donde acudió un año al instituto y Luarca, donde residió durante su adolescencia Tantas idas y venidas y compañías poco recomendables marcaron su personalidad. Tal y como ha reconocido en varias entrevistas, la interpretación se convirtió en el salvavidas que le ayuda a controlar la depresión y la ansiedad que marcaron su adolescencia. “Luarca, mi pueblo, es precioso en verano, pero en invierno es un pueblo pesquero gris. Allí yo no tuve una adolescencia muy fácil, con las amistades que tenía, ni siquiera iba al instituto. Iba a terminar mal”. El confinamiento, que pasó con su familia en Asturias, le hizo reflexionar mucho: “Tuve una charla muy larga con mi padre andando por los acantilados. Hablamos de la importancia de no perder el valor ni el respeto al dinero”.

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La música es la otra gran afición de Piper y de hecho iene un estudio y un amigo productor de Luarca. El intérprete se ha convertido en uno de los nombres más seguidos de la moda masculina actual y su imagen ha sido habitual en las primeras filas de las semanas de la moda y en campañas de grandes casas de lujo.