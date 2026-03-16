Cudillero prepara su primera muestra folclórica bajo el nombre del grupo local "Arduríu Pixuato"
La cita será el sábado 21 y estarán invitados los grupos "Brisas de Aguilar", de Muros de Nalón; "La Folixa", de Carreño, y el ovetense "La Hedra"
La capital de Cudillero acogerá el sábado 21 de marzo la primera Muestra Folclórica "Arduríu Pixuatu", que incluirá un desfile de los cuatro grupos participantes y actuaciones en la plaza de San Pedro y la de La Ribera. Además de la formación musical cudillerense, acudirán como invitados los grupos "Brisas de Aguilar", de Muros de Nalón; "La Folixa", de Carreño, y el ovetense "La Hedra".
"Arduríu Pixuatu", el grupo nacido en 2023 para recuperar los bailes tradicionales del concejo, corre a cargo de esta cita junto al Ayuntamiento de Cudillero. Colaboran en el evento la Cofradía de Pescadores, la Asociación de Vecinos "San José", de El Pito, la Asociación de Mujeres "Santana", de San Juan de Piñera, y el colectivo cultural "Amigos de Cudillero".
El programa comenzará a las 12.00 con el desfile de los grupos desde la casa de cultura de Cudillero hasta la plaza de San Pedro. Allí se interpretarán "bailes y danzas del folclore regional asturiano y especialmente de los lugares que representan". A continuación, la comitiva se trasladará a la emblemática Plaza de La Ribera donde serán recibidos por las autoridades presentes en el evento. "Volverán a verse y escucharse los cantos de asturianía, trasladándose posteriormente a las instalaciones de la Cofradía pixueta, en el puerto nuevo, donde festejarán la jornada con una espicha", exponen los organizadores.
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