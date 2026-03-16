Restablecido el tráfico en Pesoz, tras el grave argayo que cortó una semana el corredor del Navia
Los trabajos de estabilización continúan en la ladera, si bien ya no será necesario cortar al tráfico la vía
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de anunciar la reapertura al tráfico del corredor del Navia a la altura de Pelorde, en Pesoz. El desprendimiento tuvo lugar el pasado 13 de febrero y motivó el corte total de la vía durante una semana debido a la cantidad de material desprendido.
Movilidad explica que en la mañana de este lunes han quedado transitables los dos carriles de circulación a la altura del kilómetro 54 donde tuvo lugar el suceso. Desde el 20 de febrero está habilitado un carril de tránsito, regulando el tráfico mediante semáforos.
La Consejería explica que los trabajos "de estabilización de la ladera continúan y se realizarán compatibilizándolos con la circulación en la vía". Con todo, advierten de que "en caso de ser necesaria la interrupción puntual de la misma por llegada de materiales o maquinaria, el paso se regulará con señalistas".
Desde la primera inspección realizada por los técnicos de conservación de carreteras del Principado el día después del argayo se vio que el "el gran volumen y la compleja configuración de los bloques rocosos desprendidos" requerirían de tiempo para su retirada y también de la intervención de maquinaria especializada externa. Tras retirar el material y sanear la ladera, se colocaron los pertinentes sistemas de protección.
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