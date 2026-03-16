Los vecinos de Tormaleo, en Ibias, ven incumplidas las expectativas generadas con el proyecto de restauración: “Llega el final de los trabajos y está sin terminar, falta casi la mitad por hacer”

La restauración de la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo, en el concejo de Ibias, cuenta las semanas para llegar a su final. Sin embargo, cuando los vecinos miran a su monte no ven cumplidas las expectativas que había puestas en el que se presentó como el mayor proyecto de recuperación ambiental vinculado a la transición minera y que recibió una inversión de 48,5 millones de euros, financiados por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Instituto para la Transición Justa, además de los avales a la restauración incautados por el Gobierno de Asturias.

"Nos prometieron el oro y el moro, nos pidieron proyectos para poner en marcha en la restauración y nos decían que todo iba a quedar de maravilla y llega el final y la restauración está sin terminar, falta casi la mitad por hacer", expone el alcalde barrio de Tormaleo, José María Fernández Cadenas, que había sido presidente de la Junta vecinal de montes de Tormaleo.

Asegura que lo que ven a dos meses de que la restauración cumpla los cuatro años de ejecución y llegue a su final no es lo que les presentaron en el proyecto. "Se iban a hacer plantaciones de castaño, cerezo tardío, pistacho, arándano, una planta para envasado, se dejaría la balsa para uso recreativo, habilitada para baños, también un área de caravanas y un mirador en el entorno de la balsa y varias cosas más que no están", resume este representante vecinal, que apunta que el proyecto se propuso como una posibilidad para fijar población dentro del Plan de Reto Demográfico.

Inicio de las obras en 2022

Además, recuerda como antes del inicio de las obras en abril de 2022, en agosto de 2021, la zona recibió la visita de la entonces secretaria de estado de Energía, Sara Aagesen, ahora ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ese momento se presentaron las restauraciones de las antiguas minas de cielo abierto del Suroccidente (además de la de Tormaleo está la de Cerredo, en Degaña, y la de Buseiro, en Tineo) como "modélicas" con integración de objetivos ambientales, económicos y sociales.

"Entonces en el pueblo estábamos contentos e ilusionados, todo parecía que iba a quedar de maravilla", rememora Fernández Cadenas que exige a la Administración que se replantee la restauración para dejarla "como ellos mismos propusieron, porque fueron ellos los que realizaron el plan de restauración y los que lo presupuestaron".

Monte de Fondodevilla

La zona de monte afectada por la antigua explotación minera incluye además del monte de Tormaleo el del pueblo vecino, el de Fondodevilla, cuyas hectáreas también entraban en las 430 a restaurar, sin embargo, en esta zona apenas se han realizado movimientos. La Junta del monte vecinal en mano común de Fondodevilla, con 40 propietarios, ya denunciaba públicamente el pasado mes de septiembre a través de LA NUEVA ESPAÑA su malestar, al ver que su monte aún era una escombrera de carbón, un aspecto que en nada ha cambiado en estos meses.

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"Lo único que se hizo en estos meses fue extender unas pilas de carbón sobre el que dicen que pondrán 20 centímetros de tierra para hacer las plantaciones", detalla el presidente de la junta vecinal, Javier Chacón, que asegura que la restauración realizada es "una vergüenza" y que después de visitar la que se está realizando en Fabero, en la provincia de León, puede confirmar que el resultado de la leonesa es "una maravilla", que poco tiene que ver con la ibiense. En estos momentos están pendientes de mantener una reunión con la dirección general de Minería para saber qué se podrá hacer en la recta final de los trabajos.