La alcaldesa de Ibias da por cumplida la restauración ambiental de la mina de Tormaleo y ve buena disposición para afrontar proyectos aún pendientes
El PSOE local pide que tras la intervención “se garantice el desarrollo de la zona” durante los próximos años
La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, valora positivamente el trabajo realizado en la restauración de la antigua mina de cielo abierto de Tormaleo. "Se cumplieron los hitos de la restauración medioambiental, lo que se hizo está muy bien hecho", analiza. Aunque señala que hay algunos proyectos comprometidos que se quedan pendientes de ejecutar, pero matiza que ve buena disposición para que se lleven a cabo de forma posterior, tras plantearlo en la reunión que mantuvo el pasado jueves con la directora del Instituto para la Transición Justa y el viceconsejero de Industria sobre el terreno.
Entre esos proyectos se encuentran la realización de un área de autocaravanas y una zona recreativa en el entorno de la balsa de Tormaleo, también se actuará en el aliviadero de Salgueiro para que el pueblo de Tormaleo vuelva a recuperar el agua que salía en mitad del pueblo.
Sin embargo, detalla que habrá dos actuaciones que por cuestiones técnicas no podrán llevarse a cabo como son la recuperación del antiguo acceso a Villarín y llevar el agua para la zona de Taladrid.
En cuanto a la denuncia de incumplimientos realizada por los vecinos, propietarios de los terrenos sobre los que se desarrolla la restauración, asegura que desconoce los compromisos concretos que adquirieron con la Administración regional y el Instituto para la Transición Justa, puesto que aclara que las reuniones que mantuvieron fueron sin presencia de la representación municipal.
Desde el PSOE local, Silvia Méndez, pide que tras la restauración se garantice el desarrollo de la zona en los próximos años por parte del Principado y del Ayuntamiento, para que la actuación sea "una oportunidad para impulsar el futuro de los vecinos".
La restauración del cielo abierto de Tormaleo es el mayor proyecto de recuperación ambiental vinculado a la transición minera de España y que recibió una inversión de 48,5 millones de euros, financiados por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Instituto para la Transición Justa, además de los avales a la restauración incautados por el Gobierno de Asturias.
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