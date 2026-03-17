La artesana de Taramundi Pilar Quintana muestra en La Caridad su colección de tapices más preciada (y de la que formó parte el regalo asturiano de la boda real de Letizia y Felipe)

Pilar Quintana coge el teléfono para atender a LA NUEVA ESPAÑA y hace una parada en su práctica de acordeón, un instrumento que gusta y le ayuda a evadirse. A sus 75 años, Quintana se mantiene activa y sigue defendiendo a capa y espada el telar al que dedicó su vida. Su colección más preciada, la que hizo junto al pintor Antonio Suárez y que sirvió como regalo en la boda de los entonces Príncipes de Asturias, llega ahora a La Caridad. La inauguración será este sábado, a las 19.00 horas en la sala de exposiciones municipal.

Cuenta Quintana, también pionera en el turismo rural, que esta colección surgió en el año 2000, cuando recibió la Medalla de Asturias por su labor de emprendimiento en el medio rural. La misma distinción recayó aquel año en el pintor Antonio Suárez, que mostró interés por los tapices de Pilar, a la que no conocía. Allí, medio en broma, medio en serio, le propuso hacer una colección conjunta.

Regalo institucional

Las pinturas de Antonio Suárez, inspiradas en el paisaje asturiano, se convirtieron en tapiz en el telar de Quintana. Salieron una veintena de piezas que, además, quedaron plasmadas en el libro "De papel a telar" editado en 2008 por el Principado. Una de estas piezas fue el regalo institucional que eligió el Principado para regalar con motivo de su boda a los actuales Reyes de España. "Le mandaron fotos a Letizia Ortiz para que ella eligiera el que más le gustaba", recuerda la taramundesa.

Cuenta Quintana que algunos tapices se vendieron, pero aún conserva la mayoría, los dieciséis que se podrán ver en La Caridad. Con ellos, también se mostrarán dos o tres pergaminos con los dibujos que Antonio Suárez enviaba a Pilar para este singular trabajo conjunto.

La artesana señala que estas muestras sirven para generar curiosidad en torno al telar. "Me gustaría que alguien aprendiese la técnica y siguiera con este oficio porque no solo de cuchillos vive la zona. No quiero que se lo coma todo la polilla, quiero que el telar no se pierda", señala Quintana, encantada de mostrar sus piezas.

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La exposición de tapices se inaugura el sábado y se podrá visitar hasta el 10 de abril. El horario de visita será de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.