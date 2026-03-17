La concejala de Cultura de Tapia, Carolina Álvarez, será la segunda liberada del gobierno local

El Gobierno local de Tapia contará con una segunda persona liberada, tras el alcalde, Pedro Fernández "Paxico". Se trata de la concejala de Cultura, Infancia y Juventud, Carolina Álvarez, que tendrá una liberación parcial del 55% por la que percibirá 1.100 euros brutos mensuales en catorce pagas.

La decisión se adoptó en el pleno del 26 de febrero y entró en vigor el pasado 1 de marzo, si bien salió publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) este lunes. La propuesta salió adelante por mayoría, contando con nueve votos a favor y una única abstención, correspondiente a la propia edil por concurrir en ella un interés directo en la decisión.

Asimismo, la resolución oficial, firmada por el Alcalde el 3 de marzo, especifica que, debido a esta dedicación, Álvarez dejará de percibir asistencias económicas por la concurrencia efectiva a las sesiones de plenos, juntas de gobierno o comisiones informativas.

Noticias relacionadas

El alcalde recuerda que, tras su investidura en 2023, en la sesión organizativa señaló que inicialmente sería el único liberado, si bien no descartó que en el futuro hubiera más personas, como finalmente se ha decidido. "En el pleno organizativo dejé claro que quedaba pendiente alguna otra liberación. Se tardó en hacer, pero ahora tuvimos la oportunidad de incorporar a Carolina. Por el volumen de trabajo que hay es necesario contar con otra persona en el Ayuntamiento y optamos por una liberación del 55% para que desarrolle sus competencias con todo el tiempo que eso conlleva", señala el primer edil tapiego.