Los concejos del Noroccidente buscan un futuro para las instalaciones del antiguo matadero de Jarrio, cerrado en 2024

El matadero comarcal de Jarrio, ubicado en el concejo de Coaña y cuya gestión estuvo llena de luces y sombras durante los últimos treinta años de andadura, cerró sus puertas definitivamente en el año 2024. Ahora los once municipios que comparten la propiedad de las instalaciones buscan darle un futuro. Descartada la reapertura como macelo por su baja rentabilidad actual, los concejos buscan un proyecto "viable y necesario en la comarca".

Cabe recordar que la gestión del matadero comarcal, que se ubica en el polígono de Jarrio, fue la misión central por la que se creó en 1992 la Mancomunidad del Occidente, de la que formaron parte diecisiete concejos del Noroccidente. El ente supramunicipal se extinguió en 2010, si bien los concejos, capitaneados por Coaña de quien siguió dependiendo la gestión administrativa, continuaron al frente del macelo. Finalmente, "incumplimientos" de la última adjudicataria, llevaron al consistorio coañés a rescindir el contrato, lo que supuso el fin de este servicio. Ahora, los vecinos de la comarca que lo requieren deben desplazarse a los mataderos más próximos, en Pravia o Ribadeo (Lugo).

Vista del acceso al matadero. / T. Cascudo

Su cierre definitivo en 2024 y la clausura de las instalaciones en 2025 llevó a los ayuntamientos implicados a preguntarse qué hacer con el terreno y las instalaciones. Cuenta la alcaldesa de Coaña, Rosana González, que llevan trabajando de manera constante aunque callada durante el último año. Lo primero, explica, fue realizar un estudio exacto de la propiedad, no en vano, casi ninguno de los alcaldes actuales estaban en la creación de la Mancomunidad y desconocían los datos relativos a estas instalaciones comarcales.

"Buena sintonía"

El estudio determinó que el terreno es propiedad compartida entre Coaña y Navia y que cada concejo posee el cincuenta por ciento del suelo. Con respecto a los edificios, su propiedad es compartida por once municipios, que cuentan con una participación en función de la población. Son los siguientes: Valdés, Navia, Coaña, Villayón, Illano, Boal, El Franco, Tapia, Castropol, Vegadeo y Santa Eulalia de Oscos. Pese a la diversidad de colores políticos, la primera edil de Coaña celebra la "buena sintonía" que reina en esta misión compartida: "Vamos todos a una".

"El objetivo de este trabajo es darle un uso viable y necesario en la comarca. Lo primero que hicimos fue valorar las posibilidades de reabrirlo, pero las inversiones que necesita son elevadas, tanto en la renovación de equipos, como en la mejora de los edificios", señala la primera edil de Coaña, que sitúa por encima del millón de euros las inversiones necesarias para volver a poner el macelo en funcionamiento.

"No es un buen momento"

"Además, nos reunimos con expertos en la gestión de mataderos y nos dicen que no es un buen momento, tanto por la inversión que necesita el espacio, como por el momento en que está el sector", señala. A la vista de la situación, los concejos quieren buscar un proyecto necesario para toda la comarca. En esa labor tienen pendiente también una reunión con el Principado.

Noticias relacionadas

De manera paralela, el Ayuntamiento de Coaña ha usado un depósito de dinero de 8.000 euros que quedaba de la extinta mancomunidad para acometer una limpieza a fondo de toda la propiedad. De este modo, el espacio, ubicado en una de las rotondas del polígono de Jarrio, junto al punto limpio de Coaña, presentan un estado digno.