Emotiva celebración en Casa Vicente para celebrar los 40 años de trabajo de su querido jefe de sala: "Gracias por tu lealtad"

El 15 de abril de 1986 empezó a trabajar en Casa Vicente el castropolense Avelino Álvarez y este domingo cumplió sus cuarenta años de trabajo ininterrumpido en este prestigioso restaurante de Castropol. Los responsables del establecimiento no pasaron por alto la efeméride y celebraron como se merece este particular "cumpleaños" de su empleado más veterano, actual jefe de sala. "Cuarenta años en casa. Gracias por tu compromiso y lealtad", se pudo leer en la tarta que acompañó esta fiesta tan particular.

Cuenta Marta Fernández-Catuxo, que gestiona el restaurante junto a su marido Vicente Alonso, que Avelino es más que un empleado, un miembro más de la familia. "De hecho le llamamos cariñosamente el hermano mayor. Es uno más, está siempre en todo. Avelino no solo es un gran profesional, sino también una gran persona", añade.

Marta Fernández-Catuxo, Avelino Álvarez y Vicente Alonso posando con la tarta. / Casa Vicente

Avelino Álvarez es natural de Vilarín, en la parroquia castropolense de Balmonte, y empezó a trabajar como camarero con la segunda generación de este negocio que cuenta 85 años de historia a orillas de la ría del Eo. "Empezó al acabar la mili. Estuvo ocho años con Vicente padre y treinta y dos con Vicente hijo y aquí aprendió el oficio", añade Fernández-Catuxo, que da cuenta de lo emotivo de la celebración. "Se emocionó porque se acordó de toda la gente que falta", relata.

En la publicación que el restaurante hizo en sus redes sociales fueron muchos los comentarios alabando la profesionalidad del jefe de sala, al que muchos usuarios se refirieron como "una institución". Con todo, a Avelino aún le queda cuerda para rato pues, pese a los cuarenta años en el restaurante, aún no se jubila, como creyeron muchos al ver la publicación.

Equipo consolidado

Señalan los responsables de Casa Vicente que el personal es una parte fundamental del negocio: "Da igual que des una gran comida, si luego falla el trato con el cliente. Deben funcionar todas las patas". En este sentido, Casa Vicente cuenta de manera fija con una plantilla de alrededor de doce personas y el que lleva menos tiempo suma ocho años de experiencia.

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Recuerdan los dueños que el cocinero, Vicente Villamil, lleva 38 años en Casa Vicente y Silvia Méndez está a punto de cumplir los treinta. "Tenemos un equipo consolidado, que son parte de la casa. El año pasado celebramos nuestro veinticinco aniversario de boda y el 85 aniversario de Casa Vicente y estuvieron todos ahí porque son nuestra familia y hay una buena relación personal y profesional", señala Fernández-Catuxo.