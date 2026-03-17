"El hospitalillo" de Allande, sede de la brigada de carreteras de la zona, estrena accesos más seguros

La Consejería de Movilidad acaba de finalizar la obra de mejora de los accesos del edificio conocido como "El hospitalillo" y que es la sede de la brigada de mantenimiento de carreteras de la zona de Allande. La actuación "ha supuesto el refuerzo del muro de contención del talud y el aglomerado de toda la zona de entrada" y permite mejorar la seguridad y los accesos al inmueble.

El Principado explica que esta actuación se suma a la remodelación integral del inmueble realizada al principio de mandato y dotada con 106.800 euros y cuyo objetivo era que el espacio pudiera funcionar como sede de la brigada. Para ello, el edificio, un inmueble de dos plantas ubicado a la entrada de Pola de Allande, fue "cedido parcialmente por el Ayuntamiento allandés en 2021".

Reforma de la planta baja

El primer proyecto, adjudicado en 2024, consistió en "adaptar parcialmente la planta baja a las necesidades de los nuevos usos, así como en mejorar las condiciones de seguridad del inmueble y ajustar sus instalaciones a la normativa vigente. Los trabajos contemplan la redistribución del espacio, la renovación de la instalación eléctrica y de los sistemas de saneamiento, ventilación y fontanería".

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La brigada de Allande, según datos del Principado, forma parte de la zona 9 de conservación de carreteras del Principado, que además está integrada por los parques ubicados en Cangas de Narcea, Ibias, y Grandas de Salime, que también dan servicio a los concejos de Degaña y Pesoz. Junto con las zonas 7 y 8 conforma la sección occidental de conservación de la red viaria.